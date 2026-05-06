日本海關開始「特別關照」台灣人？ 網熱議：被這些垃圾人害慘！

日本海關示意圖，與本文無關。（彭博）

日本一直是台灣人出國旅遊首選，不過最近有民眾表示明顯感覺到日本機場海關開始「特別關照」來自台灣的遊客，引發網路熱議。不少網友直言，要怪就怪前些時日台灣人走私毒品到日本的案件頻傳。

一位民眾日前在Threads上發文，表示自己飛到富山機場被帶到「小房間」，他入境日本這麼多次，這還是頭一遭。除了行李被檢查，還被搜身、要求脫鞋檢查，海關人員還拿著一張紙反覆問他有沒有帶著海洛因、古柯鹼、大麻之類的毒品。

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原PO表示，當下他滿頭問號，自己只是單純去日本旅行，以前從沒有過這種「待遇」，還以為自己惹上什麼麻煩，好奇這是「隨機」抽查遊客還是真的最近稽查的比較嚴格？

貼文曝光掀起網友熱烈討論，「沒有為什麼，前陣子有好幾個台灣老人帶了大量毒品進去日本」、「最近有太多台灣人走私數量可觀的毒品去日本，前人砍樹啊」、「主要是近期被查獲台灣人攜帶毒品闖關，這波可能持續一段時間」、「獨自去日本的很容易被特別關照，要怪就怪有個台女被抓到偷帶喪屍煙彈」、「有垃圾人帶毒品進入日本導致台灣人民受牽連」、「謝謝五十代的垃圾人，讓日本海關注意到台灣人」。

網友們提到的就是上月發生的事。4月11日，一名64歲林姓台男在東京羽田機場海關被發現托運行李中有含新型毒品「依托咪酯」（Etomidate，俗稱喪屍煙彈）的液體；4月16日，一名50歲劉姓台女在羽田機場被搜到藏著4包裝滿依托咪酯粉末的拉鍊袋，重4公斤多，創下日本破獲喪屍煙彈走私案的最大量紀錄；4月19日，同樣在羽田機場又有一名64歲陳姓台男，被抓到將液態依托咪酯分裝在多個標示「椰子油」的瓶中意圖混淆海關。

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