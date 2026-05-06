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    捷運八堵機廠北市自負63億建造費？捷運局：中央與北北基共同分擔

    2026/05/06 22:03 記者董冠怡／台北報導
    台北市議員吳世正（右）質詢市長蔣萬安（左）。（取自議會直播官網）

    台北市議員吳世正（右）質詢市長蔣萬安（左）。（取自議會直播官網）

    台北市長蔣萬安今（6）赴市議會報告115年度第一次追加減預算編製與答詢，市議員吳世正表示，規劃中的民生汐止線台北市段可串聯捷運汐止東湖線、基隆捷運，設置八堵機廠，原本擬由北北基3市共同分擔總建造經費62.96億元，但中央以八堵機廠增設是民汐線衍生的需求為由，要求台北市全額負擔；蔣允諾持續和中央溝通。捷運工程局長鄭德發則澄清，目前討論是由中央、地方共同出資。

    吳世正指出，八堵機廠總建造經費62.96億元，台北市估算包含工程費、用地費預期應負擔24.05億元，然中央認為社后機廠已可滿足汐東捷運、基隆捷運駐車與維修需求，增設八堵機廠是為了民汐線台北市段所衍生，北市應全額吸收，但明明3市都有受惠，卻要台北市自負、不公平，加重財政負擔。

    蔣萬安回應，不斷和中央溝通，也跟新北、基隆討論，會想辦法克服各項困難，最佳方案是希望中央能夠給予補助，並由各市依路線行經所轄比例分攤。吳世正追問，如果中央一再拖延，台北市應有自己的備案；蔣說，努力完成這條捷運路線。

    北市捷運局說明，交通部主張社后機廠已足夠汐東捷運及基隆捷運計畫需求，不因台北市擴充路線，需增八堵機廠的規劃，而致中央經費再增加；且汐東捷運及基隆捷運計畫須再配合修正計畫，行政程序較為複雜繁瑣，於是建議八堵機廠應由民生汐止線負擔。

    經協商後，交通部建議以專案協商方式，不納入計畫計算自償性經費，由中央、地方共同分擔八堵機廠經費。新北市捷運工程局說法與北市捷運局一致，強調目前新北、台北、基隆討論已有初步共識，待後續確認後，將再提報中央審議。

    新北捷運局另補充，汐東線、基隆捷運及民汐線屬於同一路網，規劃共用汐止社后、八堵機廠，原提報分攤比例獲三市共識，以三計畫原已核定計畫分擔原則計算，惟中央認應回歸「民生汐止線台北市段」單一計畫計算補助經費，後經三市與鐵道局研商，3月曾依鐵道局建議再次協調內部討論。

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