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    首頁 > 生活

    台南鰻苗捕撈225萬3492尾 1尾最低只有5元原因找到了

    2026/05/06 21:06 記者楊金城／台南報導
    捕撈鰻苗作業辛苦。（記者楊金城攝）

    捕撈鰻苗作業辛苦。（記者楊金城攝）

    台南市2025冬季捕撈鰻苗漁季統計新出爐，去年11月到今年2月捕撈225萬3492尾，是4年來最高，鰻苗平均價格1尾13元，最高24元，最低只有5元。捕撈漁民、養殖戶說，鰻苗捕撈量上揚，而上一季成鰻還未出售，以致鰻苗價格下跌。

    盤商向漁民收購鰻苗後，交給專業養殖，長到如1公斤100尾至200尾的尺寸，再賣給鰻魚養殖戶飼養到出鰻。

    台南市南瀛養殖生產協會理事長蔡阿玉指出，台灣活鰻（成鰻）出口日本為主，國內市場為輔，疫情後的這些年來出口量減少，又遇上中國鰻魚的競爭，使得養殖戶減少養殖量，間接影響鰻苗價格。

    蔡阿玉在台南學甲經營亮哥生態養殖場，往年她養鰻1年外銷日本約在50到60公噸，今年好不容易恢復到20公噸的訂單，她說，幼鰻至少要養殖8個月以上才能出貨，上一季鰻苗在去年6月才買30萬多尾幼鰻，上月陸續出鰻，今年還未買進幼鰻。

    在台南北門潟湖蘆竹溝捕撈鰻苗的林姓漁民說，冬至前後抓了19天，捕獲10萬多尾鰻苗，鰻苗收購在捕撈季前開盤才1尾15元，最高到22元，又下跌到7、5元，養鰻的還未出貨，自然壓低鰻苗價格。

    洪姓漁民幾位股東在台南北門雙春海域捕撈鰻苗，2025捕撈季合力捕獲10多萬尾鰻苗，從20元抓到最後剩1尾5元價格，結算每位股東平均分得10多萬元，「小有賺頭」，但比去年差多了。

    台南市農業局漁業科統計，台南市鰻苗在2022年捕撈僅有18萬5千尾，產值1665萬元，2023年捕撈86萬4千尾，產值5964萬元，2024年暴增到202萬5千尾，產值達9100萬元，2025鰻苗捕撈量225萬3492尾，4年來的捕撈量呈成長趨勢，鰻魚保育10年來看到曙光，3月起又是新一季的限制捕撈到11月再開放。

    鰻苗頭期苗體色透明。（記者楊金城攝）

    鰻苗頭期苗體色透明。（記者楊金城攝）

    漁民在台南北門急水溪口捕撈鰻苗。（記者楊金城攝）

    漁民在台南北門急水溪口捕撈鰻苗。（記者楊金城攝）

    漁民休息整備的工寮，捕撈鰻苗從3月起又禁捕。（記者楊金城攝）

    漁民休息整備的工寮，捕撈鰻苗從3月起又禁捕。（記者楊金城攝）

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