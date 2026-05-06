藍色公路海洋觀光嘉年華今首航 22輛千萬超跑從基隆到澎湖自駕遊

22輛千萬超跑乘澎湖輪前往澎湖自駕旅遊。（記者盧賢秀攝）

交通部航港局「藍色公路海洋觀光嘉年華」今天首航，現場有22輛超過千萬的超跑，由澎湖輪客貨從基隆港載運到澎湖，展開「自駕遊」，並參加花火節。今年有3條航線、7航班，結合當地特色節慶，讓民眾有新的旅遊體驗。

交通部航港局今天在基隆港西4碼頭舉行藍色公路海洋觀光嘉年華首航儀式，22輛超過千萬的超跑停在港邊，十分壯觀，將於晚上8點啟航前往澎湖。

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交通部長陳世凱表示，台灣民眾過去習慣從陸地上看海洋，卻不太習慣從海上看自己的國家與島嶼，去年推動藍色公路航線，讓國人發現可以透過海上交通，換個方向看漂亮的台灣，讓海洋旅遊成為國旅新常態。陳世凱也表示，已向行政院爭取造船計畫，將投入33多億元經費，希望在2029年完成建造1艘8000噸級的觀光及備援船舶，並與地方政府及旅行業者合作，讓旅客達成「船上玩、下船也能玩」的深度連結。

航港局局長葉協隆表示，今年除了有7個航班外，提早從5月開航一直到8月，並與各地的觀光節慶活動結合，包5月5日至7日基隆-澎湖，6月及7月布袋-澎湖-金門跳島航線，以及7、8月基隆-花蓮暑期限定航次。可以體驗澎湖花火節、花蓮金針花季和部落體驗，金門戰地文化等，讓藍色公路串聯在地文化與觀光產業的深度旅遊。

基隆市議長童子瑋表示，將與台灣港務公司充分的合作，創造基隆港東西兩岸的商業廊帶，帶動觀光。

22輛千萬超跑乘澎湖輪前往澎湖自駕旅遊。（記者盧賢秀攝）

藍色公路海洋觀光嘉年華，澎湖輪將運載22輛超跑前往澎湖自駕。（記者盧賢秀攝）

基隆市議長童子瑋（左）向交通部長陳世凱表示，將與港務公司合作打造基隆港周邊商業廊帶，帶動觀光。（記者盧賢秀攝）

藍色公路海洋觀光嘉年華今天在基隆西三旅客中心舉行首航典禮。（記者盧賢秀攝）

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