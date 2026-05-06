彭啓明建議滅鼠仍應找專業 北市環保局：「鼠類偵防師」就是專業

北市環保局表示，民間專業人士所領有的證照，與北市府消毒班一樣；市府的做法是向台北市民衆家戶、私領域各項防治工作提供建議。圖為環保局消毒班投放鼠餌站。（記者王藝菘攝）

北市爆「安鼠之亂」引關注，市府表示將首推「鼠類偵防師」應對。不過，環境部長彭啓明指出，找公務員滅鼠是第一次聽到，建議想要滅鼠還是應該找專業人士處理；他也說，鼠患並沒有明確定義，但他不認為是認知作戰，而是民眾感受。對此，北市環保局表示，部長可能對地方基層實況不熟，民間專業人士所領有的證照，與北市府消毒班一樣；市府的做法是向台北市民衆家戶、私領域各項防治工作提供建議。

環保局指出，彭部長親口提到鼠患「目前沒有明確定義」，這也就是自證市府所說，「中央並沒有建立全國鼠類監測模型」；考量到老鼠不是只有台北市有，過去其他縣市也發生過漢他病毒，希望中央儘速終結讓地方政府無從依循的問題。至於1999通報數能否用來判斷鼠類數量，環保局指出，依此邏輯，難道彭部長所說的「環境部網站點閱數」，是科學且合宜的指標？中央政府還是儘快建立全國鼠類監測模型為宜。

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至於投藥議題，環保局說，目前中央並沒有完整的投藥操作規定，北市府宣布針對投藥地點進行公開且精準的標示，但同樣的，為讓所有縣市遇到相似問題時都有規則可以依循，請中央提出全國各縣市一致的完善標準。

環保局也指出，根據彭部長自述的經驗，他抓老鼠的方式包括「用偏方」、「不知老鼠吃甜或吃肉」，甚至「抓到後放生」，這也是台北市政府率全國之先推出「鼠類偵防師」的原因，透過專業防鼠人士提供建議，協助私領域的鼠類防治升級。

至於認知作戰議題，環保局指出，南鼠北送不是認知作戰嗎？希望還給市府同仁一個公道。為了澄清錯假訊息，可能影響第一線同仁防治工作的推進，彭部長應該要和辛苦的第一線同仁站在同一陣線。

環保局強調，不論老鼠多或少，台北市政府就是全力防治、全力滅鼠，首重「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」的物理性防治，2月初即協同全府54局處清除1325噸廢棄物、填補近4000個鼠洞，持續加強各項防治措施，由有專業證照的消毒班同仁投放鼠藥則是最後的處置手段，近期將進一步率先全國進行針對鼠藥投放的告示，也推出全國首創的鼠類偵防師進入需要的家戶，提供專業防治協助。

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