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    首頁 > 生活

    全球最大蛾類現身！野生皇蛾首次飛進大村鄉花樹銀行

    2026/05/06 19:39 記者陳冠備／彰化報導
    大村花樹銀行投入復育皇蛾13年來，近日首度有野外皇蛾飛回園區產卵。（郭俊銀提供）

    大村花樹銀行投入復育皇蛾13年來，近日首度有野外皇蛾飛回園區產卵。（郭俊銀提供）

    彰化縣大村鄉花樹銀行復育全球最大的蛾類「皇蛾」多年，一年可復育超過上千隻，不過今年出現第一隻皇蛾，竟然不是出現在復育室，而是從外面飛過來的野生皇蛾。花樹銀行執行長郭俊銀表示，這是花樹銀行投入復育13年來，首度有野外皇蛾飛回園區，代表當地生態環境逐漸恢復，意義非凡

    皇蛾是世界最大的蛾類，展翅可達25至30公分，雙翅上仿蛇頭的花紋極具特色。過去八卦山一帶是皇蛾的樂園，然而因濫捕與棲地破壞，數量逐年驟減，13年前，郭俊銀經營花樹銀行，並蓋了一座皇蛾復育室，種植江某樹、饅頭果與春不老等皇蛾喜愛的食草進行復育，每年約可復育3代，至少超過上千隻。

    郭俊銀說，上週復育室才剛出現今年第一隻羽化皇蛾，沒想到園區外竟又飛來一隻母蛾，而且飛來產卵，讓他相當激動，最後這隻母蛾大約產了200顆卵，從卵的顏色及外觀都有受孕成功。

    郭俊銀表示，這隻母蛾翅膀受損，仍努力飛到園區產卵，目前雖無法確認是否為過去野放出去的後代返鄉，但這是13年來第一次有野外皇蛾主動造訪，象徵區域棲地與生態鏈已逐漸完整。

    郭俊銀也在臉書分享喜悅，並表示，皇蛾對環境極為挑剔，牠們願意停留、甚至產卵，就像頒發給園區一張「生態認證」。他多年來堅持不噴農藥、維持多樣植栽的努力，如今終於獲得大自然最真實的回應。

    花樹銀行蓋一座復育室，種植皇蛾喜食的江某樹、饅頭果、春不老等植物，營造友善生態環境。（郭俊銀提供）

    花樹銀行蓋一座復育室，種植皇蛾喜食的江某樹、饅頭果、春不老等植物，營造友善生態環境。（郭俊銀提供）

    郭俊銀指出，野生母蛾大約產了200顆卵，從卵的顏色及外觀都有受孕成功。（記者陳冠備攝）

    郭俊銀指出，野生母蛾大約產了200顆卵，從卵的顏色及外觀都有受孕成功。（記者陳冠備攝）

    花樹銀行每年可復育3代皇蛾，並進行野放，至少超過上千隻。（郭俊銀提供）

    花樹銀行每年可復育3代皇蛾，並進行野放，至少超過上千隻。（郭俊銀提供）

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