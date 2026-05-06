彰化花壇30萬朵金針花大爆發 銅板價「先賞花再吃花」

虎山巖金針花大開30萬朵，金黃色花海相當壯觀。（圖由米諾斯提供）

母親節前夕，彰化縣花壇鄉虎山巖金針花大噴發，全園已大爆發30萬朵，滿山金澄澄花海，不分平假日都吸引爆滿遊客入園，現場還有現炒金針花，不少遊客「先賞花後吃花」，賞花拍照之後，以銅板價格現買現炒，坐在園區大啖金針花。

黃姓園主今天入園勘查，發現園區「台東七號」金針花已全開，數量多達30萬朵，直指今年的金針花堪稱是歷年來最美也最多，今年來賞花拍照的遊客真的很幸福，不用遠赴台東、花蓮，就可以在西部小山丘欣賞到壯麗的金針花海。連日來入園賞花的遊客是平日與假日都大爆滿，尤以假日更是遊覽車一輛接一輛入園。

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生態攝影師米諾斯說，據觀察金針花到今天已大爆發30萬朵，這禮拜天母親節可望吸引2萬人次遊客入園，且母親節過後10天花況仍相當美。遊客若不想人擠人，可以在平日清晨或九點之前來拍照。

虎山巖金針花園區現摘金針花，新鮮甜美可口。（圖由米諾斯提供）

金針花園區有現炒金針花，讓遊客賞花還可以吃到鮮甜美味的金針花。（圖由米諾斯提供）

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