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    首頁 > 生活

    竹田頓物驛獲IADA銅獎！歷史空間轉生成新亮點

    2026/05/06 19:42 記者陳彥廷／屏東報導
    竹田頓物驛三月正式開張。（屏縣府提供）

    竹田頓物驛三月正式開張。（屏縣府提供）

    屏東縣政府改造「竹田頓物驛」於今年3月重生，以嶄新面貌正式開幕，近期榮獲2026年IADA國際建築與設計大獎（International Architecture & Design Awards）銅獎肯定。

    「竹田頓物驛」改造工程採分期推動循序漸進完善園區及周圍整體機能，首期工程著重環境景觀與動線優化，強化竹田驛園車站主視覺軸線；第2期工程則以空間活化為核心，將台鐵竹田倉庫與舊站長室轉型為特色旅宿空間、導入餐飲與展覽功能，並透過鏤空設計、結合六堆文化意象，讓旅客感受歷史建築的歲月痕跡與文化深度。

    值得一提的是，「竹田頓物驛」的設立也補足當地長期缺乏團體住宿空間的缺口，多床位設計可同時接待團體與背包客，為地方觀光注入關鍵動能，將「竹田頓物驛」作為客庄遊程重要起點，串聯周邊重要景點、設施。

    「竹田頓物驛」自開幕以來營運表現亮眼，不管是青年旅宿或獨棟住宿房「站長室」立刻累積口碑，每到週末及連續假期訂房率是一房難求，凸顯竹田的旅運與觀光需求。

    2026 IADA國際建築大獎網址：

    https://ad-c.org/winner/heritage-elevated-bronze-winner-airport-train-station-terminal-design-iada-2026/

    竹田頓物驛的獨棟villa為站長室改建。（屏縣府提供）

    竹田頓物驛的獨棟villa為站長室改建。（屏縣府提供）

    竹田頓物驛3月正式重生。（屏縣府提供）

    竹田頓物驛3月正式重生。（屏縣府提供）

    竹田頓物驛的獨棟villa為站長室改建。（屏縣府提供）

    竹田頓物驛的獨棟villa為站長室改建。（屏縣府提供）

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