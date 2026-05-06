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    首頁 > 生活

    佛光山60周年行腳托缽抵台中 百位僧眾步行2公里祈福

    2026/05/06 19:46 記者蔡淑媛／台中報導
    佛光山在台中舉行戒子行脚托鉢祈福。（記者蔡淑媛攝）

    佛光山在台中舉行戒子行脚托鉢祈福。（記者蔡淑媛攝）

    為慶祝佛光山開山60周年，佛光山舉辦「2026年傳授國際萬佛三壇大戒」行腳托缽托缽祈福活動，5月6日抵達台中，百餘位行腳僧下午自西屯區西屯路永安國小啟程，沿福雅路、福順路、福裕路行進，全程約2公里，最終抵達佛光山惠中寺止步回向，並舉行祈福儀式。

    沿途民眾攜家帶眷擺設香案，熱情迎接行腳隊伍，有102歲長者，三代同堂家庭和小嬰兒，西屯區永安國小校長徐大偉，台中市民政局副局長彭岑凱均出席，福華飯店總經理徐國書帶領23位員工擺設香案。

    佛光山心保和尚親臨現場慈悲開示，引述趙州禪師「平常心是道」的精神，勉勵信眾修持一顆不隨外境變化而起伏、不生分別心的自性。他指出，行腳托缽正如修行，不論晴雨或個人感受，皆須堅持目標走下去，這正是將修行落實於生活的具體展現。

    行腳僧最後止步於惠中寺並舉行祈福儀式，佛光山中區總住持覺居法師表示，此次活動經過數月籌備，成功走入社區並獲得當地民眾的熱情響應，為地方帶來平安與祝福。

    佛光山中區總住持覺居法師帶領行腳祈福。（記者蔡淑媛攝）

    佛光山中區總住持覺居法師帶領行腳祈福。（記者蔡淑媛攝）

    佛光山在台中舉行戒子行脚托鉢祈福。（記者蔡淑媛攝）

    佛光山在台中舉行戒子行脚托鉢祈福。（記者蔡淑媛攝）

    行腳僧行進台中市祈福，民眾迎接。（記者蔡淑媛攝）

    行腳僧行進台中市祈福，民眾迎接。（記者蔡淑媛攝）

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