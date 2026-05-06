亞太農業技術展 台南會展中心登場

「亞太區農業技術展覽計會議」登場，台南市長黃偉哲參觀。（台南市政府提供）

「2026亞太區農業技術展覽暨會議」今於大台南會展中心揭幕，市長黃偉哲親訪市府打造的「台南智慧農業館」，並與廠商交流科技成果，他強調，台南的智慧農業不僅扎根在地，更有實力將台南經驗輸出至全球。

黃偉哲表示，台南做為台灣農業重鎮，擁有強大的科技量能為後盾，透過將先進技術與綠能引進農產現場，能協助農民在面對極端氣候挑戰時，更穩定地收穫高優質農產品。

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針對未來展覽可能移師其他城市，黃偉哲也建議，南部是台灣農業的核心地帶，產業聚落最為完整，期盼亞太農業技術展能續留台南舉辦，讓產地與技術緊密連結，發揮最強大的產業群聚效益。

台南智慧農業館匯聚了在地頂尖農科企業，呈現7大跨域科技亮點，涵蓋農業專用無人機、AIoT智慧戰情管理、奈米植物保護、水產養殖免疫防護、數據化農業供應鏈、漁電共生實務及農業儲能微電網，吸引國內外買主與專業人士駐足。

農業局提到，台南在產官學研協力下，已建構完善的智慧農業生態系，市府積極推動農業機械一貫化生產，並結合冷鏈物流技術，有效填補勞動力缺口並提升農產品質；同時透過AIoT技術打造整合「通訊、物聯與戰情管理」的三位一體智慧平台，實現農業數據化與系統化管理。

另外，也首創「農來飛」預約機制，將無人機應用於農務執行與災損勘查，成為農業現場的重要工具，進一步帶動傳統農村邁向智慧循環經濟轉型；2026亞太區農業技術展覽暨會議將持續展出至本月8日。

「亞太區農業技術展覽計會議」開幕，配合活動，市府打造「台南智慧農業館」。（台南市政府提供）

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