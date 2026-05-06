中華道家人文協會520份蛋糕 分送桃園市弱勢家庭媽媽

中華道家人文協會致贈520份蛋糕分送桃園市的弱勢家庭媽媽。（記者李容萍攝）

母親節將至，桃園市政府社會局長期與中華道家人文協會合作，今（6）日在內壢家庭服務中心會議室舉辦「心馨相印、讓愛更暖」活動，共致贈520份蛋糕給弱勢家庭的辛苦母親們，在母親節前夕向她們獻上謝意。

社會局副局長蔡逸如表示，社會安全網仰賴與民間單位的協力及社區力量的凝聚，去年9月起，中華道家人文協會首度與社會局辦理創新服務，至今已提供16戶桃園脆弱家庭電器、輔具、腳踏車、民生物資等多樣化的所需物品，實踐以人為本的個別化服務精神。近6年來每年在母親節前夕捐贈520份母親節蛋糕，累積至今已嘉惠3120戶脆弱家庭。

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中華道家人文協會秘書長許嘉祐表示，每一位媽媽都在用自己的方式守護家庭，有時候看起來平凡，背後卻承擔了很多不容易，今年母親節愛心蛋糕分享陸續在宜蘭縣、桃園市與新北市進行，希望透過蛋糕、探訪與物資的多重關懷，讓媽媽們知道，在辛苦的日子裡，還有人記得她，也願意陪她們走一段路。

此次活動受贈家戶代表阿玲曾因未婚生子、經濟與照顧能力不足，向社會局申請將孩子「多多」安置並同意出養。這個決定雖艱難，卻是她當時為孩子所做最深的愛；即便分離，阿玲對多多的牽掛從未消失。她將這份思念化為前行的力量，帶著多多的妹妹重新出發，努力工作、穩定生活，如今一步步建立屬於自己的家庭與未來。她用行動證明，即使在人生低谷中做出艱難選擇，愛仍能以不同形式延續。

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