新北也爆安鼠之亂！她打開機車車廂發現「surpri鼠」

有民眾在打開停在中和景安站附近的機車車廂，發現一隻活生生的老鼠。（Threads社群帳號@jsp1108授權，本報合成）

台北市鼠輩橫行，隔條溪的新北市也遭殃了嗎？有民眾PO出打開機車車廂時，開到了一隻活生生的老鼠在裡面，嚇得重開錄影，因為有裝行車紀錄器有挖洞，他懷疑是老鼠從車廂出入，網友驚呼真是「surpri鼠」。

原PO前天（4日）貼出在中和景安站與「老鼠」的不期而遇，轉機車鑰匙打開車廂，一隻活生生的「老鼠」就在車廂內安安穩穩待著，好不愜意，嚇得原PO錄影發文，他推測是因為裝行車紀錄器，車廂有挖圓孔洞，後來老鼠也從圓孔洞逃走了。

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網友看到這隻「驚呆了」的老鼠，也不放棄諧音哏，紛紛留言「surpri鼠」、「今天會笑鼠」、「鼠prise」、「煩鼠了」、「我笑鼠」、「咬到會鼠鼠叫」、「我要被這個諧音笑鼠」。

而國民黨立委王鴻薇指控，台北鼠患都是民進黨在自導自演，許多網友看了這篇PO文，異口同聲留言，「直接宅配到府送去王鴻薇服務處，新北的鼠鼠送去台北，算南鼠北送嗎」、「請台北市民有抓到老鼠的，不論死活還是在捕鼠籠剛生出來的，請通知王鴻薇服務處，請勿隨意處理」。

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