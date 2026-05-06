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    首頁 > 生活

    草屯人口破9.8萬續當全國最大鎮 鎮長允建牛墟意象公園提升文化內涵

    2026/05/06 20:35 記者陳鳳麗／南投報導
    草屯酷比親子運動公園，最近加裝遮陽設施，讓小朋友遊樂品質提升。（記者陳鳳麗攝）

    草屯酷比親子運動公園，最近加裝遮陽設施，讓小朋友遊樂品質提升。（記者陳鳳麗攝）

    南投縣草屯鎮4月人口數再增加，突破9.8萬人，繼續當「全國最大鎮」，鎮公所力拚10萬人升格為市，鎮代洪登宜在代表會質詢時提醒，社會福利之外，生活品質和文化內涵才是細水長流之計，建議公所施作「牛墟意象公園」，讓草屯人有追尋史跡、休憩的場所，鎮長簡賜勝允諾馬上著手設計。

    草屯鎮4月底人口數再增加105人，來到9萬8077人，不只連2個月贏過竹東鎮，續當「全國第一大鎮」，鎮長簡賜勝表示，公所會持續努力，希望早日突破10萬人，爭取升格為市。目前公所正整修兒童樂園，汰換損壞的遊樂設施，預計月底可完成；另也在酷比親子運動公園加裝防曬降溫的遮陽，讓小朋友有更好的遊樂品質。此外，在同一區塊的體育館內部整修完成，預計下月初可開放使用，相鄰的「台灣演藝坊」本月中旬開始營運，鎮民多了一處休閒娛樂的地方，預計也會帶來國旅的遊客。

    草屯鎮民代表洪登宜今天在定期會提醒，公所以10萬人口為目標，其實多年前公所也曾以重賞讓人口增至10萬人，但很快就下跌，因此獎金、社會福利有短暫提升人口之效，但生活品質和文化內涵才能留住人口，草屯鎮有歷史文化的場域幾乎快消失，建議2月初公所接手的「牛墟印象」公共藝術品，能把這處牛墟遺址變成「牛墟意象公園」，讓草屯人有一個看牛、回味歷史的地方，鎮長允諾請工務課立即著手設計。

    草屯兒童樂園正在整修中，公所希望給小朋友更好的遊樂品質。（記者陳鳳麗攝）

    草屯兒童樂園正在整修中，公所希望給小朋友更好的遊樂品質。（記者陳鳳麗攝）

    草屯牛墟遺址上的「牛墟印象」公共藝術品保留，並由公所接管，鎮代洪登宜建議，公所設計為「牛墟意象公園」。（資料照）

    草屯牛墟遺址上的「牛墟印象」公共藝術品保留，並由公所接管，鎮代洪登宜建議，公所設計為「牛墟意象公園」。（資料照）

    草屯牛墟昔日是熱鬧的市集。（梁志忠提供）

    草屯牛墟昔日是熱鬧的市集。（梁志忠提供）

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