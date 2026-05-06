深偽廣告橫行！雲林青農形象遭深偽變造賣「中國貨」

蔡岳儒（左起）、郭佩瑄、林煌智、顏嘉葦召開記者會，說明青農影像遭變造賣起中國貨，請民眾切勿受騙。（記者李文德攝）

AI造假猖獗，今（6日）雲林縣議員蔡岳儒、顏嘉葦及縣議員參選人郭佩瑄與青農林煌智召開記者會，林煌智提及他個人影像及聲音被深偽變造販賣農產，消費者訂購後赫然發現產地為「中國山東」，目前有8名民眾回報受害，呼籲民眾別受騙。

林煌智說，去年有消費者反映購買「林煌智在網路上推銷」的糖醋蒜、蒜蓉醬產品，到貨發現產地來自「中國山東」，他心想不可能，因此與消費者了解，發現本人影像及聲音經過AI變造說出誇大不實的廣告詞販賣農產，目前有8名受害者，且該廣告疑似皆針對年紀較大的長輩作為投放對象，且銷售價格也比他原產品多出一倍。

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林煌智說，他自有品牌品質嚴格控管，只有自身通路銷售，絕無代言任何中國產品或授權使用，凡中國產品均與他們無關，呼籲消費者不要受騙。

蔡岳儒表示，不肖商人甚至對岸「暗黑力量」，妄想打擊台灣農業，這些「中國奧梨仔」假冒「台灣蘋果」，目的是要毒害台灣，讓人民對政府失去信任，呼籲各界正視問題，也會請縣府協助農民多方面行銷。

顏嘉葦表示，通常會被假冒的人事物都比較優秀，才會被中國假冒，在在顯示中國就是山寨國，這些來路不明的農產，「食安」令人堪憂，因此呼籲政府應有作為。

郭佩瑄表示，AI變造影像假冒台灣農產品牌問題，越來越嚴重，更是台灣農業危機，因此呼籲所有國人應該要選購，標示清楚的「台灣製」產品，才不會花錢傷身體。

縣府表示，日前社群平台曾出現冒用縣長推薦農產品的影片，查證後確認為偽造變造內容，已通報警察局偵辦，如遇相關影片疑似利用合成技術竄改畫面與語音，提醒民眾不要轉傳及購買，可善用官方查證平台核實訊息真偽或向相關單位查證。

林煌智的影像和聲音被變造賣起中國貨，他表示目前有八名受害者，呼籲民眾別受騙。（圖由林煌智提供）

林煌智（中）與民代召開記者會，說明他影像遭變造賣起中國貨，請民眾切勿受騙。（記者李文德攝）

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