為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    陳明章現身高醫醫學系音樂講座 月琴、歌聲傳遞台灣土地情懷

    2026/05/06 19:44 記者王榮祥／高雄報導
    音樂大師陳明章今受邀擔綱高醫醫學系音樂講座主講者，他講得少、唱得多，用歌聲詮釋對台灣的情感。（記者王榮祥攝）

    音樂大師陳明章今受邀擔綱高醫醫學系音樂講座主講者，他講得少、唱得多，用歌聲詮釋對台灣的情感。（記者王榮祥攝）

    高齡70歲的台灣本土音樂大師陳明章，今現身高醫醫學系音樂講座擔綱主講者，他講得少、唱得多，用最誠懇的歌聲傳達台灣的美，全場爆滿、掌聲不斷，還一起跟著「後搭拉」。

    音樂講座屬於高醫醫學人文課程「星空、醫學與人生」，由神經外科醫師李昆興策劃，除了醫學院師生，也開放民眾參與，結果一般民眾比師生還熱情。

    與陳明章頗有交情的李昆興，透過影音詳細介紹這位本土音樂大師創作歷程，鼓勵學生暫時放下手術刀與解剖圖，跟隨陳明章的琴聲歌聲，探索「台灣本土音樂與人生」。

    陳明章上台後不多話，一派輕鬆地以他標誌性的月琴跟吉他，搭配福爾摩沙淡水走唱團，現場接連演唱「再會吧北投」、「流浪到淡水」等多首代表作，以最誠懇、最接地氣的歌聲，讓全場觀眾直接感受他心裡對這片土地的情懷。

    除了讓人動容的歌聲，陳明章還數度邀請全場觀眾一起合唱，一起唱出本土的聲音，唱出台灣的生命；高雄世紀歌友會與陳明章高雄後援會，也在講座中演繹多首陳明章作品、向大師致敬。

    李昆興表示，這場講座希望跟高醫師生們分享，如何用音符書寫土地的記憶，也用旋律連結醫學之外的溫暖人文。

    陳明章與觀眾熱情互動。（記者王榮祥攝）

    陳明章與觀眾熱情互動。（記者王榮祥攝）

    七十歲的陳明章歌聲依舊動人。（記者王榮祥攝）

    七十歲的陳明章歌聲依舊動人。（記者王榮祥攝）

    陳明章音樂講座吸引爆滿觀眾。（記者王榮祥攝）

    陳明章音樂講座吸引爆滿觀眾。（記者王榮祥攝）

    高雄世紀歌友會為陳明章暖場。（記者王榮祥攝）

    高雄世紀歌友會為陳明章暖場。（記者王榮祥攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播