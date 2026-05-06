嘉義市人氣柯爾鴨遭竊 竊賊對鏡頭比YA超囂張

柯爾鴨是店裡的人氣王，許多客人都專程來看牠們。（民眾提供）

男子準備偷走柯爾鴨時，對著監視器比「YA」。（擷取自監視器影像）

男子準備偷走柯爾鴨時，對著監視器比「愛心」。（擷取自監視器影像）

嘉義市國華街一間洗衣店飼養2隻柯爾鴨「貝貝」和「比比」，更是店裡的人氣王，許多客人會專程來看牠們；但昨天（5日）凌晨3點多，一名男子走到柯爾鴨的籠子旁，先對監視器鏡頭比「YA」和「愛心」，接著搖晃籠子，再將「貝貝」和「比比」裝袋偷走；飼主已向警方報案，並希望民眾若看到竊賊或是「貝貝」和「比比」，可以跟他聯絡。

飼主說，「貝貝」和「比比」一公一母，當初以2、3萬元買下，飼養約半年，卻被偷走，竊賊還用手比「YA」和「愛心」，非常囂張。

從監視器畫面可見，「貝貝」和「比比」看到身穿紅衣、反戴棒球帽的陌生男子，不斷狂叫，男子旁走動，搖晃籠子，將柯爾鴨放出，追逐約10多分鐘後，用袋子將2隻柯爾鴨裝袋，騎紅色單車逃逸。

飼主說，「貝貝」和「比比」是送給小朋友的禮物，「貝貝」和「比比」不見，小朋友一直哭，只能先安撫說「貝貝」和「比比」是去朋友家住，但不知道能瞞多久，更擔心「貝貝」和「比比」被賣到繁殖場，或是養不活，「兩條生命耶！」；希望若有民眾看到「貝貝」和「比比」或是竊嫌，請向他聯絡。

男子追逐柯爾鴨。（擷取自監視器影像）

男子將柯爾鴨裝袋。（擷取自監視器影像）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法