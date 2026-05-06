老鼠喜歡貼牆走！環保局：老鼠藥很苦 貓狗「飢不擇食」機率小

因為老鼠喜歡貼著牆走，因此「鼠餌站」（左下角）選擇放靠牆放置。（記者王藝菘攝）

台北市府昨（5）日跨局處舉辦台北市鼠害防治作為。環保局長徐世勳在會中表示，未來將在所有鼠藥投放點設置告示，並設立網站公開鼠類防治的環境清潔相關數據，包含清溝、道路清掃，放捕鼠籠、鼠藥等資訊。今（6）日下午環保局也在三張里放置鼠餌站，協助鄰里防治，北市環保局信義區隊消毒班班長吳祖欣表示，投藥的區域多為防火巷、行道樹；至於貓狗誤食老鼠藥的機率？吳祖欣說，「我在環保局31年了，我不知道有這種事情。」

吳祖欣說明，老鼠藥是苦味的，顏色也不是很鮮艷，一般人看到是不會想吃的。吳祖欣說，他相信民眾在飼養寵物時，應該都會把寵物餵飽，也不會讓寵物在很餓的狀態下帶出來，導致牠飢不擇食，去吃很難吃的鼠餌。

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吳祖欣說明，民眾在看到老鼠後撥打1999申請防治，各區隊獲報後會進行前置作業，像是到場稽查，首先了解民眾須改善的地方，如果有堆積物品則需趕緊處理，假設現場環境沒問題，老鼠的疑慮也沒有了，消毒班就不會投藥，假設老鼠出現在水溝裡，無法立即消失，消毒班才會佈建「鼠餌站」（鼠餌通道），讓老鼠去吃老鼠藥，這是最後一步的手段，消毒班是最後防線。

「老鼠喜歡貼牆走、鑽洞」

吳祖欣說明，「鼠餌站」是一個模擬老鼠習性的工具，因為老鼠喜歡貼著牆壁、喜歡鑽洞，老鼠在移動時會很自然地跑進鼠餌站，碰到吃的東西會一邊吃、一邊尿，所以牠會躲在裡面吃。吳祖欣也說，現在的老鼠藥不是急性藥，是讓老鼠內出血；內出血後老鼠會口渴、怕光，就會跑到比較亮的地方，當民眾通報有「鼠屍」時，他們就會馬上來清除。

吳祖欣指出，消毒班一直都有在做鼠類防治，並非針對除鼠週的清消特別投藥，而投藥後都會詳實在日報表內記錄，會根據現場投放狀況，像是投放3個老鼠餌後，經過兩個星期會再回來複查，看裡面的鼠餌有沒有被啃食的情形。

行道樹發現鼠洞 也會投藥

吳祖欣也說，鼠餌站也是一個偵測工具，如果發現老鼠都沒有吃，消毒班就會趕快換地方，可以反應出老鼠的密度，假設同一區域放置幾個，老鼠都沒吃就代表沒在這裡活動。

吳祖欣指出，投藥的區域多為防火巷、行道樹，假設在行道樹發現鼠洞，他們也會投藥進去，民眾投訴的地點不適合放「鼠餌站」，可能就會針對水溝邊邊投藥，因為老鼠會在附近活動，他們會打開水溝蓋，在邊邊的地方放老鼠藥。

吳欣祖說，假設老鼠出現在水溝裡，無法立即消失，消毒班才會佈建「鼠餌站」（鼠餌通道），讓老鼠去吃老鼠藥。（記者王藝菘攝）

吳祖欣說明，「鼠餌站」是一個模擬老鼠習性的工具。（記者王藝菘攝）

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