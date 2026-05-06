康乃馨花價創20年新高！彰化田尾花農笑：像台積電一路漲

康乃馨一路上漲，花農開心笑說「像台積電股價一路往上衝」。（記者陳冠備攝）

母親節將至，康乃馨進入一年中最大銷售旺季，全台最大產地彰化田尾鄉近期花價一路飆漲。根據台北花卉市場統計，今（6日）康乃馨每把（10枝）平均拍賣價達131.6元，最高價更衝上196元，創下近20年母親節檔期最高紀錄。花農直呼，去年才遭風災重創、花苗幾乎全滅，今年終於迎來久違好行情，「總算能把之前賠的補回來」。

田尾鄉為全台最大康乃馨產區，種植面積約25公頃，占全國產量約9成，每年4、5月為採收高峰。不過去年受丹娜絲颱風侵襲，許多花田泡水、花苗死亡，加上今年春節花市買氣不佳，不少花農原本對母親節行情不抱期待。

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未料今年在暖冬氣候助攻下，康乃馨生長穩定，花況品質佳，加上適逢選舉年，市場需求自4月起明顯升溫。台北花卉市場資料顯示，4月中旬每把均價僅70至80元，今（6日）每把價格來到131.6元，其中多朵紅色品種最高價到196元，無論平均價或單價，都刷新近20年紀錄。

李姓花農表示，去年三月寒流導致花苞，接著又碰上颱風，損失慘重，今年採收前夕，價格甚至一度跌到每把不到40元，「原本以為今年又要吃土了」，沒想到4月中旬後行情突然翻倍，來到80元，目前更衝破180元，「花價像台積電股價一路往上衝」，好久沒遇過這麼好的價格，目前每天都開心得加班包裝、出貨，希望能把去年虧損的捕回來。

田尾鄉農會總幹事吳政憲表示，今年康乃馨產量雖減少約2成，但暖冬讓植株生長順利，花苞大、品質穩定，再加上選舉活動帶動送花需求，以及進口花卉量受控，才推升這波高價行情。隨著母親節逼近，價格仍有上漲空間，每把突破200元「不是不可能」，呼籲民眾提早購買，以免熱門花色被搶購一空。

根據台北花卉市場統計，今（6日）康乃馨每把（10枝）平均拍賣價達131.6元，創近20年新高。（記者陳冠備攝）

康乃馨價格創新高，田尾花農每天開心加班包裝趕工，希望能把去年虧損的捕回來。（記者陳冠備攝）

今年康乃馨花況佳，加上選舉年，不少候選人訂購單朵包裝送人。（記者陳冠備攝）

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