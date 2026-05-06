台中驚見「物品雨」！少女12樓狂拋私物炸街 猛砸採光罩路人驚逃

少女自12樓狂丟私物。（民眾提供）

台中市南區5日晚間驚傳「天降雜物」意外，一處大樓突然不斷有衣褲、化妝品、燈飾等物品從高樓墜落，甚至砸中採光罩發出巨大聲響，嚇得路人紛紛抬頭閃避，幸好未造成人員傷亡，警方趕赴後逐層查找來源，確認是一名少女不斷自12樓拋擲物品，隨即會同消防人員破門將人強制送醫，虛驚一場。

這起突發狀況發生在5日晚間7時許，地點位於南區學府路一處住宅大樓，目擊民眾表示，起初只是看到一件褲子從高處飛落，接著內衣、長褲、化妝品與各式雜物接連從天而降，「乒乒乓乓」砸在採光罩與地面上，聲響相當驚人。

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附近店家說，當時正在煮麵，突然聽見外頭傳來異常聲音，走出查看才發現整條路上都是散落物品，連腳踏車都被砸倒，現場民眾撐著傘站在騎樓下，不斷抬頭尋找拋物來源，氣氛十分緊張。

警方獲報立即到場處理，先行封鎖部分路段避免民眾靠近，並逐樓逐戶展開查訪，花了近一小時才鎖定12樓住戶，並同步通知消防隊到場協助，經查，屋內是一名17歲少女獨自在家，當時情緒明顯激動，仍持續將物品往樓下丟擲，且拒絕開門。

考量高空拋物恐持續危及公共安全，警方與消防人員當機立斷破門進入，先控制現場狀況，再將少女帶往1樓，隨後由救護車送往醫院檢查與治療，警方也全程戒護，所幸整起事件並未造成人員受傷，後續將依醫師評估報告及相關事證，朝公共危險罪方向函送偵辦。

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