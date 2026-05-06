為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中驚見「物品雨」！少女12樓狂拋私物炸街 猛砸採光罩路人驚逃

    2026/05/06 18:59 記者許國楨／台中報導
    少女自12樓狂丟私物。（民眾提供）

    少女自12樓狂丟私物。（民眾提供）

    台中市南區5日晚間驚傳「天降雜物」意外，一處大樓突然不斷有衣褲、化妝品、燈飾等物品從高樓墜落，甚至砸中採光罩發出巨大聲響，嚇得路人紛紛抬頭閃避，幸好未造成人員傷亡，警方趕赴後逐層查找來源，確認是一名少女不斷自12樓拋擲物品，隨即會同消防人員破門將人強制送醫，虛驚一場。

    這起突發狀況發生在5日晚間7時許，地點位於南區學府路一處住宅大樓，目擊民眾表示，起初只是看到一件褲子從高處飛落，接著內衣、長褲、化妝品與各式雜物接連從天而降，「乒乒乓乓」砸在採光罩與地面上，聲響相當驚人。

    附近店家說，當時正在煮麵，突然聽見外頭傳來異常聲音，走出查看才發現整條路上都是散落物品，連腳踏車都被砸倒，現場民眾撐著傘站在騎樓下，不斷抬頭尋找拋物來源，氣氛十分緊張。

    警方獲報立即到場處理，先行封鎖部分路段避免民眾靠近，並逐樓逐戶展開查訪，花了近一小時才鎖定12樓住戶，並同步通知消防隊到場協助，經查，屋內是一名17歲少女獨自在家，當時情緒明顯激動，仍持續將物品往樓下丟擲，且拒絕開門。

    考量高空拋物恐持續危及公共安全，警方與消防人員當機立斷破門進入，先控制現場狀況，再將少女帶往1樓，隨後由救護車送往醫院檢查與治療，警方也全程戒護，所幸整起事件並未造成人員受傷，後續將依醫師評估報告及相關事證，朝公共危險罪方向函送偵辦。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播