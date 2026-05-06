高市查獲國小周邊販售來源不明中國零食 衛生局：最高可罰300萬

高市查獲校園周邊販售來源不明中國零食辣條，可重罰3萬以上、300萬以下罰鍰。（高市衛生局提供）

高市衛生局今（6）日根據民眾反映陽明國小周邊，疑有攤商販售來源不明零食，會同警方至校門口外稽查，現場未見攤商，警方協助前往先前於該處擺攤攤商住處查察，當場查獲2包中國食品，皆未有繁體中文標示。

由於攤商無法提供供貨來源，依違反《食品安全衛生管理法》，衛生局將開罰新臺幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰，同步銷毀2包違規產品。

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衛生局表示，針對此案引發食安相關疑慮，將持續與教育局、警察局密切聯繫，加強多方派員無預警前往校園周邊查察，倘若查獲違規屬實，依法處新臺幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰，並依同法第52條違規產品逕自沒入銷毀。

衛生局查獲「網紅辣條」、「大面筋辣條」共2包，包裝都打印簡體字，屬於來源不明的中國零食，輸入食品未向衛生福利部食品藥物管理署申請查驗，並申報產品有關資訊，也未以繁體中文完整標示品名、原產地、有效日期，及中央主管機關公告事項等完整資料相關規定。

凡違反這些相關規定，可依同法第47條處新臺幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰，現場也會依同法第52條規定銷毀2包違規產品。

高市查獲校園周邊販售來源不明中國零食，可重罰3萬以上、300萬以下罰鍰。（高市衛生局提供）

高市查獲校園周邊販售來源不明中國零食，衛生局展開稽查。（高市衛生局提供）

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