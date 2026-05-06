傳愛偏鄉！林冠維攜手企業認購千份展翼庇護工場蛋糕慶母親節

市議員林冠維在庇護夥伴陪同下，製作母親節愛心蛋糕，將送至偏鄉。（記者劉婉君攝）

迎接母親節，社團法人台南市心智障礙關顧協會附屬展翼烘焙庇護工場推出公益行動，開放民眾認購愛心蛋糕，再將蛋糕送至全市122所偏鄉學校。台南市議員林冠維今（6）日會同大灣茶莊、紅酒時光等愛心企業共同響應，送出1000份蛋糕，希望讓來自社會的關懷與溫暖，陪伴需要的家庭度過溫馨母親節。

展翼烘焙庇護工場結合技能訓練與就業機會，幫助心智障礙者學有所長，並建立成就感與人際溝通能力。配合母親節，推出「彩繪創意蛋糕DIY」，除了有5吋的古早味蛋糕外，還附有黑白2色的風味奶油及水果軟糖、造型棉花糖等裝飾，讓親子可以共同動手妝點獨一無二的母親節蛋糕。

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林冠維今天下午也在庇護夥伴的陪同下，製作愛心蛋糕，希望這份感動能延續到台南偏鄉角落。

庇護工場人員表示，每顆母親節蛋糕都是100%純手工製作，選用台南在地新鮮材料，期盼能透過認購轉贈的模式，以行動支持庇護夥伴，也讓愛延續到偏鄉地區。未來也會因應節日，持續推出各式商品，為身心障礙朋友創造更多被看見的機會。

展翼烘焙庇護工場的庇護夥伴手作蛋糕，並選用台南在地新鮮食材。（記者劉婉君攝）

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