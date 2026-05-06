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    首頁 > 生活

    燕鷗大軍摸黑飛抵林園外海 創下單日最大量紀錄

    2026/05/06 18:13 記者洪臣宏／高雄報導
    上千隻燕鷗大軍在夜幕低垂時飛抵林園外海。（陳俊強提供）

    上千隻燕鷗大軍在夜幕低垂時飛抵林園外海。（陳俊強提供）

    超過千隻的燕鷗大軍昨天在夜幕降臨時，突然湧現高雄市林園區濕地公園附近海域，此起彼落爭相覓食，還衝進離岸堤內海。林園愛鄉協會創會理事長陳俊強今（6）日尋找是否落腳，並表示，該批燕鷗昨追逐魚群而來，意外創下單日最大量紀錄。

    包括鳳頭燕鷗、蒼燕鷗、黑腹燕鷗、普通燕鷗昨天摸黑抵達林園濕地公園外海，尤以普通燕鷗數量最多。陳俊強指出，燕鷗大軍集體覓食，應與當時外海天候不佳，且追逐魚群而來。他說，這個時間點是燕鷗大量出現的時間，不過倒是第一次這麼大量出現在林園的海岸。

    陳俊強今天暫時沒有發現燕鷗大軍蹤跡，只看到不同的燕鷗來來去去，研判是漲潮帶來魚群，讓燕鷗特別忙碌。他說，鳳頭燕鷗挾體型優勢，持續霸佔著鰻苗竹架，其它燕鷗要找立足之處很不容易；濕地公園外的消坡塊則有蒼燕鷗、普通燕鷗等盤據，林園海岸線的天際最近很熱鬧。

    蒼燕鷗（左）、普通燕鷗（右）站在消波塊上。（陳俊強提供）

    蒼燕鷗（左）、普通燕鷗（右）站在消波塊上。（陳俊強提供）

    鳳頭燕鷗挾體型優勢盤據鰻苗竹架。（陳俊強提供）

    鳳頭燕鷗挾體型優勢盤據鰻苗竹架。（陳俊強提供）

    燕鷗追逐魚群飛抵林園海岸。（陳俊強提供）

    燕鷗追逐魚群飛抵林園海岸。（陳俊強提供）

    燕鷗大軍摸黑飛抵林園海岸。（陳俊強提供）

    燕鷗大軍摸黑飛抵林園海岸。（陳俊強提供）

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