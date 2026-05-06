王鴻薇快看！木柵動物園大巨嘴鳥咬老鼠「起乩」 驚悚影片曝光

木柵動物園一隻大巨嘴鳥叼著老鼠狂甩，引發熱議。（Threads:@panda.bao.tw授權使用）

台北鼠患延燒，日前就有鄉民在網上分享照片驚呼「鼠軍」入侵木柵動物園，而今又有民眾驚見動物園內有一隻大巨嘴鳥叼著老鼠狂甩，引發熱議。

今（6日）下午有網友在Threads上分享影片和照片，可以看到台北市立動物園熱帶雨林區穿山甲館內一隻大巨嘴鳥，叼著一隻老鼠瘋狂甩動，又拉又扯似乎是想「肢解」掉老鼠。不少遊客目擊到驚悚場面，原PO透露，飼養員接獲通報後馬上到現場查看，用零食誘使大巨嘴鳥鬆口，並將已經明顯死亡的老鼠收走。

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其他網友們看到後紛紛表示，「原來這傢伙會咬老鼠，我以為牠吃素」、「剛剛也拍到，好怕是毒老鼠，希望大嘴乖乖要好好的」、「台北動物園也是自導自演嗎？好擔心這隻老鼠有老鼠藥唷」、「連動物園的大嘴鳥都捉到老鼠，那班說台北沒鼠患的真是連禽獸都不如」、「現在動物園展出的動物是老鼠嗎？有夠多」、「一定是南鼠北送吧，不然鴻薇會不高興」、「王鴻薇，大嘴鳥造謠啊！」

動物園方則指出，該老鼠已經死亡，經同仁鑑定屬於亞洲家鼠幼齡個體，目前已依園內規定送往獸醫室等候檢驗，因該區屬於半開放空間，應該是從山邊跑進來，要讓老鼠完全絕跡有難度。園方並表示，大巨嘴鳥本就會捕食其他小型脊椎動物為食，惟穿山甲館所照養的大巨嘴鳥個體，已有充足食物，所以並未進食該鼠。

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