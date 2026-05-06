國1五股交流道改善工程 北出往台64匝道明天通車

五股交流道北出往台64匝道拓寬為2車道。（交通部提供）

交通部長陳世凱今天（6日）下午視察「國道1號五股交流道改善」的重要分項「北出往台64匝道拓寬改善」，同時宣布，明天上午6點開放通車，提前半年完成。

陳世凱今天和高速公路局局長陳文瑞、路政及道安司司長吳東凌及第一新建工程分局分局長王吉杉陪同，到新北市五股區視察「國道1號五股交流道改善」重要分項「北出往台64匝道拓寬改善」。

請繼續往下閱讀...

陳世凱指出，五股交流道為全國交通量第5高的樞紐，每日進出車流高達13萬輛，長期承載五股、新莊、泰山等地區約56萬人口的交通需求。過去，五股北出往台64線的出口匝道僅有單車道，且因爬坡路段導致大型重車行駛緩慢，尖峰時段經常回堵至國道主線。

他指出，這次工程將匝道拓寬為雙車道配置，不僅大幅增加道路容量，更有效解決重車爬坡造成的回堵，預期路段服務水準將由原先壅塞的E級躍升為順暢的C級。

回顧整體工程效益，陳世凱說，自增設的北出跨越楓江路高架匝道於去年10月27日通車後，國1北向林口至五股路段主線平均車速已從37公里提升至81公里，行車時間由21分鐘縮短至7分鐘，且事故數量顯著下降。今日往台64匝道拓寬通車後，將進一步消除該區域的交通瓶頸。

高公局說明，五股交流道同時負擔蘆洲、八里、三重、板橋及土城的車潮。因應淡江大橋即將於5月12日通車，屆時經由該匝道前往八里、淡水的車流預期將顯著增加。本次提前完工通車，除即刻緩解塞車困擾，更是為淡江大橋通車後的交通量做好前瞻準備。

陳世凱說，這次工程能提前通車，要感謝高公局、顧問公司、皇昌營造及所有第一線施工人員日夜趕工，克服施工挑戰，透過加開工作面、加派人力及優化工序，讓工程如期提前完成。

陳世凱說，團隊應持續推進後續北入匝道工程，以明年4月達到通車標準為目標，完成五股交流道全線優化，讓五股、新莊、泰山及周邊地區民眾享有更舒適、安全、順暢的行車環境。

交通部陳世凱部長視察五股交流道北出往台64匝道拓寬情形。（交通部提供）

交通部陳世凱部長視察五股交流道北出往台64匝道拓寬情形。（交通部提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法