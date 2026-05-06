為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    明天上看36度！下波鋒面週五報到 母親節天氣出爐

    2026/05/06 17:31 記者黃宜靜／台北報導
    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    明天好天氣！中央氣象署預報，明天各地天氣晴朗穩定，西半部白天31到34度，南部近山區可能達到36度，午後部分地區會有局部陣雨。到了週五鋒面通過、東北季風稍增強，屆時又會轉為有雨的天氣，下週日母親節當天東北季風減弱，只剩北東有局部降雨，下週一到週三迎風面有雨，其中，下週三這天北部也會有零星降雨。

    氣象署預報員鄭傑仁說，明天各地多雲到晴，天氣晴朗穩定，中午過後東半部、大台北地區及其他山區有局部陣雨，晚上東半部地區仍有局部陣雨。週五鋒面通過、東北季風稍增強，北部地區短暫陣雨或雷雨，中部及東半部地區局部短暫陣雨或雷雨，南部地區有零星短暫陣雨。

    鄭傑仁指出，週六持續受到東北季風影響，水氣仍然偏多，北部、宜蘭地區、中部山區局部短暫陣雨，花東地區及恆春半島有零星短暫陣雨，中部平地、南部地區多雲天氣，午後有局部短暫雷陣雨。下週日東北季風減弱，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部降雨，新竹以南多雲到晴的天氣，午後有局部短暫陣雨。

    鄭傑仁說，下週一、二台灣轉為偏東南風環境，迎風面東半部地區、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。下週三有水氣進來，除了迎風面東半部地區、恆春半島有局部短暫陣雨、午後山區有局部短暫陣雨外，北部地區也會有零星短暫陣雨。

    溫度部分，鄭傑仁說明，明天各地早晚20至24度、白天西半部31至34度，南部近山區可能達到36度高溫，東半部則是28至30度；週五鋒面通過，東北季風稍增強，溫度略為下降，北部、東半部白天26至30度，中南部31至34度，早晚溫度與明天差不多。

    鄭傑仁續指，到了週六、下週日，北部、宜花因為下雨，天氣稍涼，白天23至28度，中南部白天仍有29至32度，這兩天早晚20至23度，早晚溫度變化不大，主要是白天溫度略降。下週一東北季風減弱，氣溫稍微回升，北部、東半部27至29度，中南部32至33度，中部以北、宜蘭早晚21至22度，南部、台東23至25度。

    鄭傑仁提醒，今天晚上到週五清晨馬祖、明天清晨中部地區易有低雲或局部霧影響能見度，請注意。

    另外，氣象署指出，原位於關島東南方海面的熱帶性低氣壓，於今天下午2點發展為輕度颱風，編號第5號（國際命名：HAGUPIT，中文譯名：哈格比），預測未來朝西方向移動，對台灣無直接影響。

    溫度趨勢。（氣象署提供）

    溫度趨勢。（氣象署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播