明天上看36度！下波鋒面週五報到 母親節天氣出爐

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

明天好天氣！中央氣象署預報，明天各地天氣晴朗穩定，西半部白天31到34度，南部近山區可能達到36度，午後部分地區會有局部陣雨。到了週五鋒面通過、東北季風稍增強，屆時又會轉為有雨的天氣，下週日母親節當天東北季風減弱，只剩北東有局部降雨，下週一到週三迎風面有雨，其中，下週三這天北部也會有零星降雨。

氣象署預報員鄭傑仁說，明天各地多雲到晴，天氣晴朗穩定，中午過後東半部、大台北地區及其他山區有局部陣雨，晚上東半部地區仍有局部陣雨。週五鋒面通過、東北季風稍增強，北部地區短暫陣雨或雷雨，中部及東半部地區局部短暫陣雨或雷雨，南部地區有零星短暫陣雨。

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鄭傑仁指出，週六持續受到東北季風影響，水氣仍然偏多，北部、宜蘭地區、中部山區局部短暫陣雨，花東地區及恆春半島有零星短暫陣雨，中部平地、南部地區多雲天氣，午後有局部短暫雷陣雨。下週日東北季風減弱，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部降雨，新竹以南多雲到晴的天氣，午後有局部短暫陣雨。

鄭傑仁說，下週一、二台灣轉為偏東南風環境，迎風面東半部地區、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。下週三有水氣進來，除了迎風面東半部地區、恆春半島有局部短暫陣雨、午後山區有局部短暫陣雨外，北部地區也會有零星短暫陣雨。

溫度部分，鄭傑仁說明，明天各地早晚20至24度、白天西半部31至34度，南部近山區可能達到36度高溫，東半部則是28至30度；週五鋒面通過，東北季風稍增強，溫度略為下降，北部、東半部白天26至30度，中南部31至34度，早晚溫度與明天差不多。

鄭傑仁續指，到了週六、下週日，北部、宜花因為下雨，天氣稍涼，白天23至28度，中南部白天仍有29至32度，這兩天早晚20至23度，早晚溫度變化不大，主要是白天溫度略降。下週一東北季風減弱，氣溫稍微回升，北部、東半部27至29度，中南部32至33度，中部以北、宜蘭早晚21至22度，南部、台東23至25度。

鄭傑仁提醒，今天晚上到週五清晨馬祖、明天清晨中部地區易有低雲或局部霧影響能見度，請注意。

另外，氣象署指出，原位於關島東南方海面的熱帶性低氣壓，於今天下午2點發展為輕度颱風，編號第5號（國際命名：HAGUPIT，中文譯名：哈格比），預測未來朝西方向移動，對台灣無直接影響。

溫度趨勢。（氣象署提供）

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