租借新屋國小場地遭疑「營利」 運動俱樂部喊沒有：可提供證明

運動俱樂部團隊成員說，成立的的是為了推廣體育活動、團體共學。（民眾提供）

桃園市新屋國小操場租借給民眾成立的運動俱樂部，而運動俱樂部推廣體育、舉辦營隊活動，會向學生收費，被學生家長質疑「不該有營利行為」。運動俱樂部回應，他們是非營利團體，由家長、鄰里集資成立，學生參加活動雖會收費，但全用於鐘點費、材料費等，沒有營利問題。

運動俱樂部成立於2023年，為了推廣體育、舉辦活動，向新屋國小租借操場、活動中心，部分家長指出，運動俱樂部在校內推廣體育、舉辦活動，雖能讓孩子加強運動，但學生參加都須收費，是否適當、收費是否過高，都令他們質疑。

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運動俱樂部回應，運動俱樂部是非營利團體，成立目的是推廣體育活動、團體共學等，所有收費都用在鐘點費、材料費等，沒有營利問題，願意提供相關證明；因部分家長質疑，團隊的活動都已暫停辦理，待後續與學校、家長充分溝通後，再決定是否恢復辦理活動。

新屋國小已與運動俱樂部簽訂「非營利使用校園場地切結書」，學校說，秉持支持學生多元化發展的原則，操場或活動中心，都以原價3折出租給運動俱樂部，因部分家長有疑慮，簽訂切結書之後，還要與教育局、運動俱樂部討論可行的解決方案。

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