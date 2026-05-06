為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    租借新屋國小場地遭疑「營利」 運動俱樂部喊沒有：可提供證明

    2026/05/06 17:50 記者周敏鴻／桃園報導
    運動俱樂部團隊成員說，成立的的是為了推廣體育活動、團體共學。（民眾提供）

    運動俱樂部團隊成員說，成立的的是為了推廣體育活動、團體共學。（民眾提供）

    桃園市新屋國小操場租借給民眾成立的運動俱樂部，而運動俱樂部推廣體育、舉辦營隊活動，會向學生收費，被學生家長質疑「不該有營利行為」。運動俱樂部回應，他們是非營利團體，由家長、鄰里集資成立，學生參加活動雖會收費，但全用於鐘點費、材料費等，沒有營利問題。

    運動俱樂部成立於2023年，為了推廣體育、舉辦活動，向新屋國小租借操場、活動中心，部分家長指出，運動俱樂部在校內推廣體育、舉辦活動，雖能讓孩子加強運動，但學生參加都須收費，是否適當、收費是否過高，都令他們質疑。

    運動俱樂部回應，運動俱樂部是非營利團體，成立目的是推廣體育活動、團體共學等，所有收費都用在鐘點費、材料費等，沒有營利問題，願意提供相關證明；因部分家長質疑，團隊的活動都已暫停辦理，待後續與學校、家長充分溝通後，再決定是否恢復辦理活動。

    新屋國小已與運動俱樂部簽訂「非營利使用校園場地切結書」，學校說，秉持支持學生多元化發展的原則，操場或活動中心，都以原價3折出租給運動俱樂部，因部分家長有疑慮，簽訂切結書之後，還要與教育局、運動俱樂部討論可行的解決方案。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播