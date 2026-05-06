水陸聯運欣賞淡江大橋美景 新北推淡江大橋導覽遊河航班配專業導覽

因應淡江大橋通車在即，交通局除規劃4條新公車路線作為配套，也規劃推出「淡江大橋導覽遊河航班」。（新北市交通局提供）

串聯新北市淡水、八里區的淡江大橋將於5月12日通車，新北市府交通局運輸管理科長許芫綺表示，大橋通車後，可有效分散關渡大橋車流，結合捷運、公車與藍色公路，更能提供民眾水陸聯運的旅遊新體驗，不用開車也能輕鬆欣賞橋景、夕照；交通局除規劃4條新公車路線作為配套，也規劃推出「淡江大橋導覽遊河航班」，自5月16日起每週六日營運，每日5班，安排專業導覽隨行，出示搭乘115觀光公車前後3日內的購票紀錄，再享8折優惠。

許芫綺說明，「淡江大橋導覽遊河航班」由市府補助部分票價，船上安排專業導覽，行經淡江大橋周邊時將放慢航速、短暫停留，讓民眾近距離欣賞橋體之美，並合影留念；票價方面，全票300元、優待票100元。

請繼續往下閱讀...

在新闢公車路線部分，許芫綺表示，路線為988板橋快線、989及990機場快線，以及115觀光公車，提供往返市區、機場及觀光景點的多元運輸選擇，5月13日至6月10日試營運期間，各路線將採預約搭乘制，民眾可透過「跳蛙公車2.0」APP或網站完成預約，後續班次及發車時刻將依試營運情形、乘客意見等資訊調整加強。

交通局補充，歡迎民眾利用大眾運輸前往淡八觀光，如要前往漁人碼頭賞橋景，可搭乘捷運淡水信義線至淡水站，轉乘紅26公車於「漁人碼頭站」下車，步行至木棧道；前往淡水老街河岸漫遊，可從捷運淡水站步行至老街與河岸步道；欲覽海關碼頭河岸視角，可從捷運淡水站轉乘紅26公車至「紅毛城（真理大學）」站，步行至淡水海關碼頭。

交通局說，欲遠眺淡江大橋橫跨淡水河口的壯麗景色，可搭乘紅13公車至十三行文化公園，步行至園區滑草區高點；八里左岸公園近距離觀橋，則可搭乘682、704（含區）、878（含區）、963、紅13或紅22公車至「渡船頭」站，下車即可於八里左岸公園近距離欣賞橋體優美曲線。

因應淡江大橋通車在即，交通局除規劃4條新公車路線作為配套，也規劃推出「淡江大橋導覽遊河航班」。（新北市交通局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法