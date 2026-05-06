企業家持續12年慨捐母親節愛心蛋糕 累計送出逾3千份

企業家薛文祥持續12年捐贈愛心蛋糕，累計送出逾3千份。（記者吳俊鋒攝）

台南關廟區企業家薛文祥發起母親節愛心蛋糕公益活動，結合各界資源，針對弱勢的單親家庭進行發放，感念其獨力養育子女的辛苦，獻上誠摯的祝福與關懷，善行持續12年，累計已送出逾3千份。

母親節蛋糕的捐贈今天在關廟公所舉行，再度匯聚社會各界資源，由薛文祥領軍，攜手南關線4個行政區、歸仁獅子會，以及長期配合的家樂福等共同響應，更首次邀請華南銀仁德分行，加碼愛心禮券。

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今年發放的愛心蛋糕有356份，將送至南關線各地的弱勢單親家庭，提前感受母親節的溫馨氣氛，關廟區長陳必成、龍崎區長陳龍政、歸仁區長朱雅宏，以及市議員郭鴻儀與吳禹寰，還有地方鄉親等各界貴賓一起見證。

薛文祥的母親節愛心蛋糕公益活動，源於前關廟區長王素珠時期，除了轄內發放之外，起初還增加鄰近的龍崎，第7年起，擴及歸仁與仁德，每次都捐贈逾350份，他仍樂此不疲。

薛文祥表示，單親家庭需要承擔加倍的生活壓力，希望透過蛋糕禮盒，傳遞各界的關懷與溫暖，讓她們在佳節前夕，也能感受到幸福的滋味，希望藉此拋磚引玉，帶動更多社會正能量，不忘關懷角落中的弱勢族群。

母親節愛心蛋糕捐贈活動，在關廟區公所熱鬧展開。（記者吳俊鋒攝）

企業家薛文祥結合各界資源，持續辦理母親節愛心蛋糕公益活動。（記者吳俊鋒攝）

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