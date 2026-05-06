車燈大廠龍鋒累計捐贈5輛救護車 黃偉哲：連4年救護案破10萬件

台南永康龍鋒企業購置高階救護車捐給台南市消防局鹽行分隊救護出勤使用。（台南市消防局提供）

台南永康區車燈製造大廠龍鋒企業公司曾捐3輛救護車給台南市府消防局，今年再編預算購捐贈2輛。台南市長黃偉哲感謝龍鋒董事長林玉柱支持警消不遺餘力，他說，台南市從2022年起救護車出勤件數已連續4年突破10萬件，平均每輛救護車每年出勤近1800次。

黃偉哲說，林玉柱董事長行善超過40年、長期致力照顧弱勢與警消人員安全福利，從2018年起捐救護車給文賢、鹽行與新化等消防分隊；今年加碼購買兩輛高階救護車捐給鹽行與後甲分隊，取之社會、回饋社會的精神是現代化企業的表率。

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台南市消防局長楊宗林說，隨著城市發展，永康鹽行地區人口成長迅速，救護需求隨之增加。龍鋒企業此次捐贈的救護車，依據第一線同仁需求打造，尤其配備電動擔架，可在搬運傷病患時保護救護同仁的背部，降低長期值勤下腰背受傷的風險，提高患者到醫院前急救的成功率。

消防局說明，近幾年救護車出勤率增加，將民間捐贈的車輛資源發揮到淋漓盡致。其中，到醫院前心肺功能停止的OHCA急救成功率從2016年的23％，一路攀升至2025年的35.38％。統計2019年至2025年急救成功人數超過3300人，其中有超過600位市民完全康復出院 ，挽回無數破碎的家庭。

黃偉哲於2020年募齊12導程心電圖機，讓全市61輛一線救護車「全面配置」。這政策效果顯著，2025年救護車上施作12導程心電圖達2259人次，成功篩檢出 115位急性心肌梗塞患者即時送醫，展現「救護車即行動急診室」的強大功能。

台南永康龍鋒企業購捐救護車給台南市消防局，台南市長黃偉哲（左二）回贈感謝狀與救護車模型給龍鋒董事長林玉柱（右三）。（台南市消防局提供）

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