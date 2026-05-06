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    首頁 > 生活

    巴黎治鼠經驗受關注 台北研議引進智慧陷阱

    2026/05/06 17:14 記者甘孟霖／台北報導
    台北市議員許淑華。（記者張嘉明攝）

    台北市議員許淑華。（記者張嘉明攝）

    台北市鼠患議題成熱烈討論焦點，民進黨籍市議員許淑華指出，法國巴黎鼠患也很嚴重，甚至防治鼠患與否，還成為市長當選關鍵，可見這是重要民生議題。她點出，巴黎在垃圾處理上使用密閉金屬垃圾桶並高頻率清運，也改善排水系統，於排水管做金屬阻隔，此外也透過「智慧陷阱」（smart trap），掌握老鼠數據，以更有效方式控管。台北市長蔣萬安說，相關做法值得借鏡，會請環保局研究相關做法。

    蔣萬安今至市議會進行追加減預算報告，許多議員關注鼠患問題，許淑華指出，巴黎也身受鼠患所苦，因此治鼠措施也成為左右選票關鍵，現在巴黎的做法包含，使用密閉式的金屬垃圾桶，並且高頻率的清運；此外，也進行排水系統改善，在管口使用防鼠設計，比如公園有老鼠，就在雨水排水管做金屬阻隔；此外，在商業區域也加強清潔、控管，並加強取締民眾亂丟垃圾問題，這都是公衛重要的一環。

    她並指出，相較台北市使用較為傳統的防鼠做法，巴黎已經升級到數據治理，透過遠端智慧陷阱，可以掌握老鼠群分布狀況，對症下藥，更可結合APP監測動態，才能更精進滅鼠作為。

    蔣萬安說，巴黎對於垃圾、廚餘的處理，在市府5日召開的記者會中也有提到，產業局會要求商圈、夜市攤販營業後的廢棄物，盡量不要露天，以達到阻鼠，環保局也有考慮引進智慧陷阱的措施，會請環保局仔細來研究相關方案。

    許淑華也提醒，北市鼠類偵防師僅86位，衛生局稽查人員也只有73人，卻要負責北市110萬戶住家以及2萬多登記在案餐廳，希望透過科學數據精準防範，不要累死基層公務員。

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