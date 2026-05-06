北市驚見「中國牙醫支援看牙」 民眾打1999通報還被踢皮球氣炸

有民眾昨（5）日在社群控訴，自己蛀牙前往某間牙醫就診，因治療時間耗時許久，也無法查詢的醫師經歷因此詢問診所櫃台，結果卻得到回覆「這是大陸來的醫生⋯他來支援的」令人傻眼。（資料照）

北市驚見中國牙醫？有民眾昨（5）日在社群控訴，自己蛀牙前往某間牙醫就診，因治療時間耗時許久，也無法查詢的醫師經歷因此詢問診所櫃台，結果卻得到回覆「這是大陸來的醫生⋯他來支援的」，民眾隨後通報1999，豈料市府人員疑踢皮球，要民眾致電給移民署，最終才受理通報，民眾氣炸。對此，北市衛生局表示，將派案至牙醫診所現場稽查，如查獲不法，屬刑事案件，會移請檢調處辦。

民眾在社群平台Threads表示，他自己前往牙醫就診感到很奇怪，質疑「為什麼小小蛀牙醫生弄這麼久都弄不好」，結束後查詢醫生經歷，豈料都找不到，隨後向櫃檯人員詢問，豈料對方卻回覆他「這是大陸來的醫生⋯他來支援的」；民眾聽聞後直批，「問號欸？？？？？中國醫生可以在台灣看診嗎？？？」

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民眾也表示，他向1999通報後還被踢皮球，叫他致電移民署，該名民眾則直言「可是是中國醫生在台灣看診，應該是你們要處理吧？」，最終市府才受理，讓民眾大嘆「真的是」。貼文一出引發網友留言「中國醫生怎麼可以在台灣從事醫療行為？？？這違反醫師法了吧！」、「這個醫生到底是哪個單位放行進來的」、「連蛀牙都處理不來，該不會連中國牙醫師的證照也是假的吧？」等語。

針對此案，北市衛生局回應，根據《醫師法》第28條規定，未取得合法醫師資格，執行醫療業務，處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以上150萬元以下罰金，將派員至現場稽查，如查獲不法，屬刑事案件，會移請檢調處辦。

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