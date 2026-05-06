前澎科大校長黃有評牽線 沃亞科技捐贈巡迴醫療車給三總澎湖分院

沃亞科技公司捐贈百萬巡迴醫療車給三總澎湖分院。（記者劉禹慶攝）

國內知名氣體監測系統「沃亞科技股份有限公司」秉持「取之社會、用之社會」理念，已在全國各地捐贈11部百萬醫療巡迴車，今（6）日透過前澎科大校長黃有評牽線，捐出第12部、也是離島第1部巡迴醫療車給三總澎湖分院，捐贈儀式由韓祥威副總經理、李芊儀管理師代表公司出席。

捐贈儀式在三總澎湖分院醫療大樓1樓大廳，由胡曉峯院長主持捐贈儀式，澎湖縣副縣長林皆興、衛生局長陳淑娟、澎防部副主任黃齡賢、海軍馬支部副指揮官陳政文、軍人之友社站長安慶安及院內多位同仁出席觀禮，共同見證善行。

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沃亞科技股份有限公司成立於2007年，擁有專業的研發團隊，主要項目為電子產業與研究單位等提供各種氣體分析監測整合服務，「善盡社會責任」更列為公司的企業精神，營運目標除了創造利潤更實踐對社會的承諾。沃亞科技已捐贈新竹台大分院、陽明交大醫院等單位共11部巡迴醫療車，捐贈台北科技大學「潔淨室微污染監測系統」。

捐贈透過台北科技大學電機工程系黃有評教授（前澎湖科技大學校長）居中牽線，這次捐的「Toyota Granvia8人座廂型車」巡迴醫療車價值近190萬元，未來將用於醫護人員外出支援，投入到居家（安寧）照護、社區醫療衛教宣導等任務，協助擴大醫療服務觸及範圍，提升行動照護效能。

沃亞科技捐贈三總澎湖分院百萬巡迴醫療車，是捐出的第12部、離島第1部。（記者劉禹慶攝）

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