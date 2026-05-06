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    首頁 > 生活

    議員要求台南敬老卡加碼搭計程車 社會局長苦喊財政受限

    2026/05/06 16:50 記者洪瑞琴／台南報導
    台南敬老卡難搭計程車，議員陳怡珍籲補貼。（擷取自台南市議會定期會直播影音畫面）

    台南敬老卡難搭計程車，議員陳怡珍籲補貼。（擷取自台南市議會定期會直播影音畫面）

    台南市議員陳怡珍今（6）日質詢，現行台南市「敬老卡」無法用於搭乘計程車，也未納入點數補助體系，對長者日常生活造成不便。台南幅員廣大，許多偏鄉地區缺乏公車服務，若未建立計程車補貼機制，影響長者基本就醫與外出需求。

    社會局長郭乃文答詢，受限於市府整體財政狀況，目前推動相關政策仍有困難。陳怡珍說，財政困難本質上是經費分配問題，市府應優先保障長者基本福利，仍應朝將敬老卡納入點數補助、擴大使用於計程車與醫療支出的方向努力。

    陳怡珍要求市府儘速比照其他縣市，導入敬老卡或愛心卡搭乘計程車補貼制度，整合復康巴士、長照交通與計程車等多元運具，同時研議開放敬老卡點數可折抵醫院掛號費，打造更友善且公平的長者支持網絡。

    此外，陳怡珍也反映，近期多位里長及社區在執行獨居老人關懷服務計畫時，出現志工服務經費請款延宕情形，甚至有1月申請至今仍未撥款的案例，已影響第1線服務推動。對此，社會局說，上週衛福部補助款已撥付到位，將儘速完成後續撥款作業。

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