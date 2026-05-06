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    首頁 > 生活

    東勢客家文化園區將斥資8千萬施工優化 文化館、東好市集6月起喊停

    2026/05/06 16:55 記者歐素美／台中報導
    東勢客家文化園區舊火車站站體前側復舊模擬圖。（圖由中市客委會提供）

    東勢客家文化園區舊火車站站體前側復舊模擬圖。（圖由中市客委會提供）

    台中市客家事務委員會為優化東勢客家文化園區環境，爭取中央補助，將斥資8千多萬進行舊火車站復舊，配合施工，園區內的文化館將自今年6月1日起暫時閉館，預定於2028年完工啟用。

    其中，「東好市集」也將依契約於今年5月31日結束營運，同日起園區廣場也將暫停對外租借；現有寶島燻樟實業社的租賃空間，考量公共安全及契約規定，將於今年8月31日租期屆滿後收回，不再續約，相關作業將依法依約辦理。

    市府客委會表示，兼顧整體工程進度與民眾安全所做的必要措施，後續將另行規劃更完善的公共空間與活動場域，也將進一步辦理地方說明會，向周邊居民及使用者充分說明工程內容與影響範圍，並持續與相關單位密切協調。

    市府客委會表示，感謝中央經費支持，東勢文化園區為台中山城重要的文化據點，這次復舊工程目標在完成站體復舊，改善舊有建物結構安全性，並保存地方歷史記憶，並期望透過整建計畫提升文化展示與休憩功能，未來也將持續協助文化內容與在地特色的延續，讓園區在工程完成後，以更優質、安全且具文化深度的面貌重新服務市民。

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