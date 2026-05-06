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    首頁 > 生活

    國小校門前擺攤賣中國零食 高雄警取締交通違規、衛生局檢查商品

    2026/05/06 16:47 記者黃良傑／高雄報導
    高雄市警方今（6日）午聯合衛生局突擊，在陽明國小門口轉彎路口發現林姓男子（44歲）違規擺攤。（民眾提供）

    高雄市警方今（6日）午聯合衛生局突擊，在陽明國小門口轉彎路口發現林姓男子（44歲）違規擺攤。（民眾提供）

    高雄陽明國小門口轉彎路口，傳有人販售疑似中國製的不明零食，警方今（6日）午聯合衛生局突擊，發現林姓男子（44歲）違規擺攤，取締其影響交通，衛生局也將零食帶回檢查。

    三民二分局覺民所員警6日中午12時35分許，巡邏發現三民區義德公園有民眾違規設攤，立刻上前盤查，發現林姓男子於該處違規販售物品，員警依道路交通管理處罰條例第82條第1項第10款舉發，可處行為人或其雇主新台幣1200元以上、2400元以下罰鍰，後續將相關事證移請權責單位處理。

    衛生局強調，將會再不定時突襲稽查，同時也提醒民眾，選購食品應注意完整包裝，繁體中文標示下列資訊，包括品名、內容物名稱、淨重、容量或數量、製造廠商或國內負責廠商名稱、電話號碼及地址、有效日期、原產地（國）、營養標示、食品添加物名稱、含基因改造食品原料等。

    民眾若買到問題產品，應立即向各地方衛生局檢舉，倘有消費爭議問題，可撥打消費者專線1950，以協助洽業者進行協調。

    高雄市衛生局帶回不明零食檢驗。（民眾提供）

    高雄市衛生局帶回不明零食檢驗。（民眾提供）

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