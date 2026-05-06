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    首頁 > 生活

    北市里長批增設垃圾桶成鼠疫溫床 專家建議：黃昏前清運

    2026/05/06 16:59 記者孫唯容／台北報導
    老鼠示意圖。（資料照）

    老鼠示意圖。（資料照）

    台北市近期爆發安鼠之亂，台北市文山區華興里里長陳峙穎近期也指出，因前台北市副市長李四川增設垃圾桶決策，讓老鼠開派對，成鼠疫擴大溫床。台大昆蟲系名譽教授徐爾烈建議，針對易聚集大量觀光客的地點，增加清運次數，由於老鼠是夜行性動物，建議黃昏前一定要進行一次清運。

    針對垃圾桶增加，是否也會導致老鼠增加？徐爾烈教授指出，假設垃圾桶可以提供老鼠穩定的食物來源，像是民眾吃完便當剩下的食物、水果皮等，就會形成老鼠生存的有利條件，因此主要還是如何解決清潔、廚餘的問題。

    徐爾烈說明，增加垃圾桶是給民眾方便，但是垃圾桶的增設，管理上就需要多加注意，在觀光客較多的景點、商圈、夜市、市場等地，可以增加垃圾清運的次數，盡量不要讓垃圾堆滿地，由於老鼠是夜行性動物，建議黃昏前一定要進行一次清運。

    徐爾烈也建議，垃圾桶的設計要讓老鼠不能進入，未來如果可以使用「有蓋」的垃圾桶最有利的防堵老鼠，若是有通風考量，則可以選擇「網孔蓋」不過要孔洞仍需小一點，否則老鼠依然會爬進爬出。

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