台南水情穩定至6月底 審慎因應可能挑戰

春雨助攻，南部水情穩定，台南供水尚可撐至6月底。（南市水利局提供）

受惠於近期春雨挹注，南部地區整體水情維持穩定。依據最新水情資料顯示，台南地區雖降雨相對有限，目前公共用水供應可維持至6月底。

南市水利局表示，透過優先運用高屏溪川流水、推動產業節水、導入再生水與回收水、靈活調度區域水庫水源，以及強化農業灌溉管理等多元措施，目前公共用水供應可維持至6月底，整體水情仍屬正常穩定。然而，主要水庫蓄水量仍有提升空間，市府將持續密切監控水情變化，審慎因應可能挑戰。

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水利局指出，包括再生水、回收水及抗旱備援水源等，以提升整體供水韌性。目前永康、安平及仁德等3座再生水廠每日可供應約6.1萬噸再生水，未來將持續擴建，預計提升至每日8.8萬噸，提供產業穩定替代水源，降低對自來水依賴。

此外，南市7座水資源回收中心每日可提供約1.8萬噸放流水，供道路清洗、植栽澆灌及消防備援等用途，目前平均每日取用量約4500噸，仍具擴充潛力。市府也鼓勵機關、企業及市民多加利用回收水，落實「多用回收水、少用自來水」的節水理念。

在備援水源方面，市府已完成19口抗旱井整備，每日可供應約3萬噸水量；中央配置7座大型移動式RO淨水設備亦已完成整備，可隨時投入應急使用，提升供水調度彈性。同時，市府已啟動工業節水措施，推動產業自主節水7%，並透過宣導與校園教育強化全民節水意識，配合中央推動水庫聯通及跨區調度，確保供水穩定無虞。

市長黃偉哲表示，雖然目前供水無虞，但面對氣候變遷與用水需求持續增加，節約用水已是確保長期水資源安全的關鍵。他呼籲民眾與各界持續養成節水習慣，共同珍惜水資源，打造永續用水環境。

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