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    首頁 > 生活

    三芝長輩骨折竟要等衛生所X光機1個月維修 新北議員促升級類地區醫院

    2026/05/06 16:30 記者黃子暘／新北報導
    新北市議員陳偉杰今（6）日質詢指出，他接獲三芝區民眾陳情，長輩因車禍肋骨骨折，卻因三芝區衛生所X光機損壞，無法照X光，維修要等1個月。（記者黃子暘攝）

    新北市議員陳偉杰今（6）日質詢指出，他接獲三芝區民眾陳情，長輩因車禍肋骨骨折，卻因三芝區衛生所X光機損壞，無法照X光，維修要等1個月。（記者黃子暘攝）

    新北市北海岸醫療資源匱乏，新北市議員陳偉杰今（6）日質詢指出，他接獲三芝區民眾陳情，長輩因車禍肋骨骨折，卻因三芝區衛生所X光機損壞，無法照X光，維修要等1個月，現場還有醫師疑似中途離診、藥師休假導致民眾須折返拿藥、缺乏衛教等亂象，要求市府改善，強化三芝衛生所為類地區醫院。衛生局長陳潤秋表示，現正尋覓合適的新廳舍改建機會，同時已連結周邊開業醫師支援。

    陳偉杰說，三芝長輩忍受骨折劇痛，前往衛生所求診，豈料竟遇到X光機損壞需維修1個月的離譜狀況與許多醫療亂象，顯示當地衛生所的設備維護與人力調度失靈，三芝長輩多，衛生所是長輩相當依賴的醫療資源，市府應立即建立偏鄉衛生所設備緊急報修機制並盤點人力缺口。

    此外，陳偉杰表示，三芝區安養機構眾多，但醫療資源落後，應研議將三芝衛生所升級為量能等同地區醫院的「強化版衛生所」，並落實編列預算，補齊醫護輪值人力與物理治療復健器材。

    陳潤秋回應，X光機部分，目前正在編列預算，若判定機器老舊需要汰換，將會進行全面性的盤點更新，目前也正在尋覓合適的新廳舍改建機會，以利衛生所遷址、擴展，將對升級進行研議，並已連結周邊開業醫師支援，當地長者休閒莊園落成後，市府也會尋求醫院進駐服務。

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