新北青春山海線景觀雙層巴士5/12首發 線上預約優惠988元

新北市觀旅局為迎接淡江大橋通車、推廣青春山海線品牌，今年與在地旅遊業合作推出「青春山海線景觀雙層巴士」一日遊行程，5月12日啟航。（記者黃政嘉攝）

新北市觀光旅遊局為迎接淡江大橋通車，並推廣青春山海線品牌，今年與在地旅遊業者合作推出「青春山海線景觀雙層巴士」1日遊行程，採線上預約，首發團將於5月12日啟航，後續每週六、日發車，行程價值逾2000元，優惠價988元，主打物超所值的沉浸式旅遊體驗，新北市長侯友宜邀請民眾透過景觀雙層巴士的視角，重新探索北海岸之美。

侯友宜今與媒體參與踩線行程，坐上雙層巴士，巴士上有導遊與在地文史老師在旁解說，經過北海岸的維納斯海岸與駱駝峰美景時，侯友宜喜出望外、高舉手機拍照，沿途遇到間歇小雨，上層巴士隨即拉上敞篷為乘客避雨，遊程也包含使用在地食材製作的蒲燒鰻餐盒與蛋糕甜點，侯友宜看著菜色直呼「物超所值」。

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侯友宜表示，青春山海線有台灣最美麗的沿海線，市府透過景觀雙層巴士的營運結合專業導覽的軟實力，讓北海岸的觀光節點更加閃耀，特別用雙層巴士的方式，載著旅客們走遍金山、石門、三芝、富貴角、淡江大橋等景點，好好享受雙層巴士帶來的美麗景觀。

新北市觀旅局長楊宗珉說明，景觀雙層巴士首發團於5月12日啟航，後續固定每週六、日發車，從台北市的南港車站集客後，沿途從萬里一路行經金山、石門、三芝，再到淡水看淡江大橋的夕陽，再返程至台北車站，民眾現在已可透過線上報名系統預約參加。

業者說明，顧及搭乘品質，每場次人數控制約36位內，導遊、在地文史老師隨行解說沿途景色；觀旅局指出，雙層巴士目前共規劃72班次（天數）遊程，一路進行到11月，邀請民眾搭乘雙層巴士，以全新視角探索北海岸的人文景色。

新北市長侯友宜（前排左2）今搭上景觀雙層巴士採線。（記者黃政嘉攝）

「青春山海線景觀雙層巴士」採線團行經柳野柳地質公園。（記者黃政嘉攝）

「青春山海線景觀雙層巴士」遇雨可拉上敞篷避雨。（記者黃政嘉攝）

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