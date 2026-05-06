15所最具國際化招生量能大學 專家分析：集中少數研究型及醫學學校

大學問公布國際化招生量能最強大學，台大排名首位。（資料照）

大學問網站今公布台灣最具國際化招生量能15所大學，包括台大、台師大、成大、中央大學、台科大、北醫大等皆入榜，從趨勢看來，國際競爭力集中於國立研究型、醫學研究型大學等少數菁英校院。

該榜單根據教育部統計處最新公布之114學年度境外學生完整數據，排除純靠東南亞學士班衝量的招生模式，聚焦具有真實學術國際化量能的學校，以研究所（博士＋碩士）學位生比例逾30%、外國學位生人數逾200人、僑港澳生逾100人、博士班人數逾30人等4項指標觀之，同時符合者共計15所。

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15強中，台科大、中央大學、台北醫學大學的研究所比例均超過70%，境外學位生以博碩士為絕對主力。台大境外博士生達575人、陽明交大413人、清大390人，在半導體、生醫、工程等領域形成具有國際競爭力的研究梯隊。

大學問網站執行長魏佳卉分析，博士班境外生的規模，才是1所大學國際學術聲譽的真實溫度計。這15所學校之所以能吸引博士層次的境外生，靠的是師資、研究資源與產學合作網絡，不是靠招生補貼或簽證便利。

而在工程與理工領域以外，台師大與政大同樣擠入15強，且研究所比例分別達41.8%與47.6%。台師大靠華語教學與教育學研究吸引全球學生，政大則在法政、傳播、東亞研究等領域建立獨特的國際招生磁吸力。兩校的僑港澳生均超過600人，顯示對華語世界的學術吸引力已超出地緣範圍。

台北醫學大學以研究所比例75.7%、博士班371人位列榜單第12名，中國醫藥大學博士班亦達170人、長庚大學96人，此3所私立醫學大學成為15強中私立學校的僅有代表，說明了台灣生醫研究正逐步建立國際信用。

在15強榜單之外，台灣仍有逾百所大學招收境外學位生，但多數以東南亞學士班為主力，研究所比例偏低，來源國高度集中於越南、印尼。魏佳卉認為，這並非「無效的國際化」，但面對少子化加速、東南亞各國高教品質提升與日韓搶人的競爭壓力，純靠學士班補位的招生模式，長期穩定性值得持續關注。

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