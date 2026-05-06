北捷運量、營收雙創新高 去年日均210萬人次

台北捷運去年平均每日客運人次210.2萬人次。（記者何玉華攝）

台北捷運旅運人次與營收再創高峰！台北市主計處發布資料指出，台北捷運去年平均每日客運人次210.2萬人次，全年營收185.9億元，較前一年增加7.5萬人次（3.7%）、9.7億元（5.5%）；各站每日進出人次，以台北車站30.0萬人次最多，其次為西門站13.7萬人次，都是捷運轉乘站。

主計處依據台北市政府交通局統計，2025年台北捷運旅運車次為108.7萬車次，客運人次為7.7億人次，平均每日客運人次210.2萬人次，較2024年增加7.5萬人次（3.7%），平均每車人次為705.8人次，較2024年增加11.7人次（1.7%），全年營運收入185.9億元，較2024年增加9.7億元（5.5%），近5年呈現逐年成長。

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再就各站平均每日進出人次觀察，前5大站以台北車站30.0萬人次最多，其次依序為西門站13.7萬人次、市政府站12.4萬人次、中山站10.4萬人次、忠孝復興站8.9萬人次，其中除市政府站外，均為捷運轉乘站。

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