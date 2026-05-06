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    首頁 > 生活

    南投埔里掩埋場申設案 議員促縣府儘速駁回

    2026/05/06 16:04 記者張協昇／南投報導
    南投埔里掩埋場申設案今年1月開環評審查會時，地方動員逾300人抗爭。（資料照）

    南投埔里掩埋場申設案今年1月開環評審查會時，地方動員逾300人抗爭。（資料照）

    允捷公司在南投縣埔里鎮申設廢棄物掩埋場案，因業者未補正資料和召開說明會，蘇昱誠等多位議員連日來在議會質詢時，要求縣府環保局儘速駁回該案。環保局長李易書答詢表示，因目前環評委員仍忙著召開名間焚化爐二階環評範疇界定會議，待該會議告一段落，就會馬上召開埔里掩埋場的環評審查會予以駁回。

    允捷公司申請在埔里鎮南港溪上游設置事業廢棄物掩埋場，面積達24.62公頃，場址距當地淨水場取水口僅1.4公里，鎮民擔心污染民生和農業水源，組成「反對埔里設置廢棄物掩埋場大聯盟」抗爭並展開連署，連署數逾4萬人。

    蘇昱誠、陳宜君、黃世芳及吳國昌等多位議員，連日來在議會質詢指出，允捷公司未依第一階段環評審查會決議，於3月15日前補正資料，也未召開3場次以上說明會，地方鄉親都很關心縣府究竟什麼時候依規定駁回該申設案，希望縣府在2個月內召開環評會駁回。

    李易書表示，縣府目前有9名環評委員，依規定每2週開1次環評審查會，且一案結束後才會再開另一案的環評會，目前名間焚化爐二階環評範疇界定會延續會議仍在進行，待該會議告一段落，就會馬上召開埔里掩埋場的環評會予以駁回，請民眾放心。

    南投埔里掩埋場申設案，議員蘇昱誠要求縣府儘速駁回。（記者張協昇攝）

    南投埔里掩埋場申設案，議員蘇昱誠要求縣府儘速駁回。（記者張協昇攝）

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