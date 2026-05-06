新北「刷牙小英雄」登場 育德、中湖國小進軍全國賽

新北市舉辦「刷牙小英雄」比賽，牙醫師檢視學童的潔牙情形。（圖由衛生局提供）

為深化學童口腔衛生觀念、培養正確潔牙習慣，新北市政府攜手牙醫師公會今（6）日舉辦「2026年新北市國小學童潔牙比賽—刷牙小英雄 拒檳護齒大作戰」活動，吸引全市22所國小代表隊參與，比賽最終由育德國小與中湖國小脫穎而出，將代表新北市挑戰全國國小學童潔牙大賽，爭取最高榮譽。

衛生局表示，比賽活動設計兼具教育性與趣味性，參賽學童先吃鳳梨酥再漱口，進行口腔知識測驗，並現場潔牙，由牙醫師擔任評審，評分標準包括潔牙動作、口腔衛生與知識測驗，檢視學童對口腔保健的認知與技巧，選出2支最佳隊伍。

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教育局指出，口腔保健推動重點包括落實餐後潔牙、正確使用含氟牙膏、推動零含糖飲料政策及定期牙齒檢查。同時，積極鼓勵家長陪同學童至牙醫診所接受塗氟與窩溝封填等預防性處置，有效降低齲齒發生率。

根據統計，近6年來，新北市國小學童齲齒率已顯著下降16.15%，各校推動成果屢獲肯定，113學年度瑞亭國小榮獲全國口腔保健特優學校，十分國小及裕民國小榮獲優等；2025年全國潔牙比賽中，大成國小與瑞柑國小分別奪得乙組金牌與銀牌獎。

衛生局長陳潤秋說，透過潔牙比賽不僅深化學生實作經驗，更有助於將口腔衛生教育向下扎根，落實「預防重於治療」核心理念；新北市持續推動口腔健康促進，每年4月與牙醫師公會辦理口腔健康月活動，提供孕婦及15歲以下青少年與幼兒就診免收掛號費服務，此外，偏鄉地區安排口腔醫療巡迴車，提升醫療可近性，服務學童與社區民眾。

新北市政府舉辦2026年新北市國小學童潔牙觀摩，共22所學校激烈角逐。（圖由衛生局提供）

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