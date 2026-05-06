白蓮霧葉包粽 王惠嬌好手藝助推在地產業

台南新市社內里民王惠嬌，以白蓮霧葉包粽，助推在地產業。（記者劉婉君攝）

台南新市有「白蓮霧的故鄉」之稱，新市社內社區近年來運用白蓮霧葉，開發手工皂、噴霧等產品，獲得好評，社內居民王惠嬌獲得啟發，結合自身包粽的好手藝，研發出白蓮霧粽，讓粽子多了一股白蓮霧的清香，為推廣在地產業多元樣貌盡一分力。

王惠嬌包粽已有10多年的經驗，每年端午節前夕，都有許多民眾向她訂購粽子，今（6）日到社內社區，與社區理事長陳榮宗、社內里長魏千富一同發表「白蓮霧粽」，並現場示範以白蓮霧葉包粽。

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王惠嬌說，以白蓮霧葉包粽，葉子不能太嫩也不能太老，端午節前夕的白蓮霧葉是最適合的，社區一般包粽喜歡使用月桃葉，但月桃葉的風味較重，會搶了白蓮霧葉的清香，因此改用竹葉加上白蓮霧葉包裹，讓粽子吃起來有淡淡的白蓮霧清香，搭配餡料，可葷可素。

許多民眾試吃後反應相當不錯，已有不少人向王惠嬌預訂端午節的白蓮霧粽。陳榮宗與魏千富說，白蓮霧不只果實好吃，葉子也可以有許多用途，社區未來也會繼續開發更多白蓮霧的附加價值。

王惠嬌（左）與社內里長魏千富（右）、社內社區發展協會理事長陳榮宗（中）一同發表白蓮霧粽。（記者劉婉君攝）

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