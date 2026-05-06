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    首頁 > 生活

    台南補助犬貓絕育6月起受理 先申請先贏

    2026/05/06 15:39 記者楊金城／台南報導
    台南市動保處和台南市獸醫師公會說明南市6月起受理犬貓絕育補助。（記者楊金城攝）

    台南市動保處和台南市獸醫師公會說明南市6月起受理犬貓絕育補助。（記者楊金城攝）

    台南市動物防疫保護處將在6月起辦理犬貓絕育補助，鼓勵飼主為家中犬貓完成絕育，並植入晶片完成寵物登記。農業局將動用250萬元預算，預估補助犬貓約1690隻進行絕育，先申請先補助。

    南市動保處和台南市獸醫師公會副理事長楊承諴今天（6日）說明犬貓絕育補助計畫，動保處表示，絕育不僅有助毛孩健康，也能避免不必要繁殖，從源頭減少流浪動物產生，讓飼養更安心、陪伴更長久。

    動保處說，犬貓經專業獸醫評估後進行絕育，通常可降低生殖系統疾病風險，如子宮蓄膿或睪丸疾病，也能減少發情期間出現的嚎叫、攻擊或走失等行為問題。若未為寵物絕育，除可能增加照顧負擔外，也可能因繁殖衍生棄養造成流浪動物增加。過去3年，動保處接獲檢舉，對未依規定為犬貓辦理絕育、違法繁殖的23位飼主開罰，依《動物保護法》可處5萬元以上25萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

    南市推動犬貓絕育補助措施，近3年計協助9000多隻犬貓完成絕育，今年絕育補助預計6月開始辦理，只要設籍南市且所飼犬貓品種為混種犬貓，不論有無寵物登記均可到合約的動物醫院申請絕育補助；補助項目為絕育手術、狂犬病預防注射、植入晶片並完成寵物登記。若家犬體重超過15公斤，飼主需自行負擔麻醉超重費。

    農業局局長李芳林表示，落實民眾「不棄養、要絕育」觀念，是打造友善動物城市的重要關鍵。

    寵物植入晶片完成寵物登記。（南市動保處提供）

    寵物植入晶片完成寵物登記。（南市動保處提供）

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