宜市中心79坪長照空屋法拍 台北客778萬餘元撿便宜

宜蘭市新興路1處79.8坪空屋，原作老人長照中心，屋主欠稅百萬遭法拍，最後被來自台北的民眾以778萬元拍下，每坪不到10萬元。（圖由宜蘭分署提供）

宜蘭市新興路1處位於3樓的79.8坪空屋，原作老人長照中心，屋主因欠稅百萬元遭法拍，最後被來自台北市的民眾以778萬多元拍下，每坪不到10萬元，讓他好開心；房仲也說單價明顯低於市價行情，得標者成功撿便宜，未來自用或出租都划算！

宜蘭市新興路這處空屋，鄰近東門夜市，交通便捷、生活機能便利，原是經營老人長照中心，但已停業多時，後為無人使用空屋，吳姓屋主因積欠綜合所得稅等合計逾百萬元，加上高額民間借款遲未清償，遭到移送法拍。

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1991年底完工的這棟大樓，3樓空屋不含共用部分坪數約79.87坪，拍定後依規定點交，為讓外界更了解屋況，法務部行政執行署宜蘭分署還曾於年初徵得屋主同意，特別舉辦「空屋帶看」活動，讓民眾入內實際評估，吸引許多買主上門估價。

由於該屋進入第4次拍賣，底價已降至756萬元，最後由1名遠從台北市前來的民眾，以總價778萬8700得標，拍定單價每坪約9萬7500多元。拍定人表示，能以不到10萬元單價，在市區買到這麼大的空間相當划算，未來整理後將另作規劃。

資深房仲分析，該區段鄰近市區精華地帶，依目前周邊市場行情，同屋齡與地段之中古物件，單價普遍落在10多萬元以上，此次法拍換算每坪單價明顯低於市價行情，得標者成功撿到便宜，未來無論重新整理自用或出租，都具備相當的效益空間。

宜蘭市新興路這處空屋，鄰近東門夜市，交通便捷、生活機能便利，原是經營老人長照中心，但已停業多時，後為無人使用空屋。（圖由宜蘭分署提供）

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