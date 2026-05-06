北市「鼠類偵防師」只有消毒班86人？ 環局長：一定會超過百位

台北市政府昨召開記者會，宣布推出全台首創「鼠類偵防師」政策，不過遭各界質疑累死基層。（資料照）

台北市爆發「安鼠之亂」，台北市政府昨（5）日召開記者會，宣布推出全台首創「鼠類偵防師」政策，不過也遭各界質疑累死基層，議員簡舒培表示，面對全市110萬戶市民面對鼠患，市府端出來的是沒有擴編的消毒班86人，沒有系統、沒有數據的方案。對此，環保局長徐世勳也說明，「鼠類偵防師」的人數一定會超過百位。

徐世勳指出，「鼠類偵防師」不是抓老鼠，因為一般民眾可能比較沒有那麼容易了解老鼠，譬如說「鼠來」的通道是什麼？「鼠吃」的食物來源怎麼樣？「鼠住」堆積雜物、老鼠容易待的位置是什麼？一般民眾可能沒那麼了解，所以希望透過鼠類偵防，幫助大家進一步去了解，找出家裡的一些問題點。

請繼續往下閱讀...

媒體也詢問「鼠類偵防師」是否由消毒班人力去負責？有辦法負荷嗎？​徐世勳指出，大家可能都被這個數字誤解，環保局之前也推過的所謂「生態防蚊師」，在登革熱期間，民眾也對這個部分有很多疑慮跟擔憂，生態防蚊師一樣是做相關的諮詢跟協助，沒有產生人力不足的問題。

徐世勳表示，​環保局未來會先以現行的人力，不只是消毒班，因為同時可能需要一些其他的輔助人力，都會適時地調配，之後會視實際的情況，如果真的有更大需求，也會做人力調整。

至於實際配置的人力有多少？徐世勳指出，環保局現在正帶著偵防師一起演練，了解什麼樣的配置最適當，除了偵防師，還會有協助人員，配置會視每個區域通報而定。但最重要的，我們還是希望以「社區」為單位。為什麼呢？因為老鼠不會只待在單一住戶家裡，可能整棟都會出現，包含住的地方、吃的地方或通道的部分，這都是環保局會協助的。

媒體也追問，鼠類偵防師只有86名消毒班的清潔隊員？還是會再增加？​徐世勳則表示，「不可能、不可能，不可能那麼少，我覺得這個數字是錯誤的數字，一定會超過百位。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法