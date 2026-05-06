台東「空中樹」漂浮5年 枝繁葉茂穩固重生

台東三角公園的空中樹經5年支架支撐，已獲重生。（記者黃明堂攝）

座落於台東市三角公園、承載超過一甲子地方記憶的老榕樹，曾因染上素有「樹癌」之稱的褐根病而命懸一線，經專家將染病樹頭及根部全部切除，僅靠金屬支架支撐上半部，讓老榕樹宛如漂浮於半空，成為台東市民口中嘖嘖稱奇的「空中樹」，目前枝繁葉茂，根部重生，原訂今年拆掉支架，但專家建議再緩緩。

在長達5年的悉心照料與休養後，這棵空中奇樹已成功展現強韌的生命力，全面恢復生機。面對原訂於今年拆除支架的計畫，農業部全國種樹諮詢中心專家陳正豐在實地現勘後指出，雖然目前老榕樹枝葉極其茂盛，但因養分過度集中於頂部樹冠，導致生長重心偏高，若在此時貿然拆除支架恐有風險。因此，後續將採行細緻且漸進式的修剪工程，透過調整枝葉量體，引導養分回流至下方根系發展，待整體結構更趨穩固後再評估拆除支架的時機。

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為了延續這份守護老樹的情懷並交流專業技術，福田樹木保育基金會特別選定於27日在三角公園舉辦「2026 台東樹木保護研討會暨老樹維護活動」。這場盛會不僅會深入探討老樹與地方文化地景的連結，更將揭秘當年搶救「空中樹」的驚險歷程，並涵蓋褐根病防治、外科手術技術及台東松露調查等專業課題。活動當天也安排了老榕樹巡禮，讓參與者近距離感受這份失而復得的綠意。本次研討會採線上預約報名，限額35名，即日起至19日前開放免費參加，歡迎熱愛自然與文化保存的民眾踴躍投入這場守護土地的行動。

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