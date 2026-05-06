王世堅拋北市「滅鼠3對策」：野貓是流浪鼠最有效天敵

民進黨立委王世堅。（記者王藝菘攝）

台北市長蔣萬安因應鼠患議題延燒，宣布推動「鼠類偵防師」。對此，民進黨立委王世堅今（6日）提出3項對策，包括應由里長發動義工清消，衛福部引進無抗藥性新藥，並借鏡中山市場經驗引進天敵野貓，以多管齊下的方式防治。

王世堅今天下午出席民進黨中常會前受訪評估，最積極、最徹底的方式，是由里長發動地方義工，在環保局資源支持下進行環境衛生整理，因為台北市456位里長辦公處長年備有老鼠藥供取用，相信全台22縣市皆是如此，藥品投放仍有其必要。

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王世堅並提醒衛福部，目前核准的幾項老鼠藥，用久了會有抗藥性，建議政府應適度引進更有效率的藥物，「現在的老鼠也變更聰明了。」

此外，王世堅以台北市中山市場為例指出，過去該處鼠患嚴重，用盡各種老鼠藥、捕鼠器等方式，效果均不大，最後透過餵食吸引野貓進駐，當野貓進駐市場後，「哇，這個一陣追逐，一兩個月之下把中山市場的鼠患完全解決，利用天敵的方式。」

王世堅進一步分析，目前市區積極處理流浪貓狗，自己長年養貓，野貓是流浪鼠最有效的天敵。

王世堅強調，若台北市大馬路旁可見老鼠跑來跑去，這成何體統，不但嚴重妨礙了市民健康，也妨礙了台北市身為首都這個國際觀瞻。王提到，包括民進黨立委沈伯洋在內，許多人都提出很好的建議，大家不需要比較或指責特定城市鼠患嚴重，應該冷靜面對共同的問題。

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