台中老鼠不「歹命」所以不吃廚餘?議員分析:台中鼠只吃夜市及餐廳

市議員劉士州表示，台中市老鼠嘸吃這麼差，不吃廚餘，會吃好吃的東西。（記者蘇金鳳攝）

台北市爆發「安鼠之亂」，是否跟廚餘不能蒸煮、不能餵豬有關？今天在議會引起藍綠議員論戰，而國民黨議員劉士州則化身懂老鼠吃什麼專家，分析台中老鼠不吃廚餘，只吃餐廳及夜市及食品架上食物，對此，環保局長吳盛忠在受訪時表示，老鼠會吃好吃的東西，會吃的東西很多，但不要讓老百姓以為老鼠只吃廚餘，因為老鼠什麼都會吃，民眾要全面防範。

環保局環境稽查大隊大隊長羅文龍表示，老鼠什麼都吃，不止是廚餘，只要是食物都吃，而造成鼠患暴增的「3大元兇」，第一是環境髒亂，垃圾未妥善處理、下水道未清、廢棄物堆積。第二是老舊管線，像台北市舊城區的老宅管線多，老鼠容易穿梭下水道與牆面。第三就是人為因素，民眾投餵食物或未將食物密封，導致老鼠有穩定食物來源。

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因應鼠患，高雄市及台南市都有精進防範的措施，而台北市有鼠患，有人認為是廚餘不能蒸煮有關。

國民黨市議員劉士州則不以為然，他強調台中市的老鼠沒有如此「歹命」，都吃夜市、傳統市場、食品店上架的東西，衛生局要好好重視食安。

同黨的議員李中認為老鼠增加應該跟廚餘無相關，因為部分廚餘還有在餵豬，而社區大樓則是瀝乾後放置社區大樓的密閉的垃圾桶，他認為，家戶環境清潔也很重要。

國民黨市議員陳政顯認為很有可能，因為有很多廚餘還是無法好好處理，要求市府要注意，明年若全面禁餵廚餘，要好好處理廚餘堆置時，可能會出現老鼠吃廚餘的問題。

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